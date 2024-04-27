　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嚴禁旅客搭新幹線買2張票「1張讓行李坐」！　JR親曝主因

▲新幹線N700。（圖／CFP）

▲新幹線禁止旅客1人買多張票佔位。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本黃金週連假已正式展開，全國交通更是處處人滿為患。有些旅客為了放置大型行李或不希望座位旁邊有人，因此曾經考慮過「1個人購買2張票」。不過JR鐵路公司特地出面說明，根據旅客營業規定，搭乘新幹線時，就算1人購買2張車票，也只有1張票有效，而這項規定則是為了讓更多旅客搭乘。

根據TUF報導，返鄉或外出遊玩之際，有人可能因為想要放置行李、不想和陌生人同席，因此在搭乘新幹線時特意購買2張以上的車票，然而實際上，JR的旅客營業規定明確指出，「同一乘客在同一區間內持有2張以上的車票時，僅能使用1張。」

也就是說，為了放置行李或是想要獨享多人座位而購買多張車票的行為並不符合新幹線的規定，就算買了2張新幹線車票，也只能使用1張。

對此，JR東日本福島分店說明表示，「這一項規定是為了讓更多的『人』能夠搭車，而不是物品。」也就是說，不是有錢就能佔位或是放行李，所有座位應該優先讓給乘客。

另一方面，帶進車廂內的行李也有限制。JR東日本旗下的電車與新幹線，乘客可以免費攜帶2件行李，但行李的三邊最大總和應在250cm以內，且重量不超過30kg。而雨傘、手杖、手提包、肩背包等物品則無數量限制。但較大的行李，需放置在規定的行李置放區。

日本民營鐵路協會2023年12月公布一項「車站和電車內擾民行為排行榜」，以網路問卷形式調查了8210人的看法。結果指出，最讓人困擾的乘客擾民行為是「坐在座位上的坐法」，例如不坐正或是把腳伸出來等。

其次則是不考慮周遭顧客（咳嗽、打噴嚏）；第三名為上下車時硬擠、不禮讓或是擋在門口；第四名是大聲喧嘩、嬉鬧；第五名是亂放個人物品（包包或雨傘）；第六名是走路滑手機不看路、車廂內人擠人還硬要滑手機；第七名是香味太嗆鼻（香水、洗衣精、柔軟劑或是化妝品）；第八名是垃圾、寶特瓶亂塞；第九名是酒醉搭車；第十名則是不禮讓博愛座。

▼車站和電車內擾民行為排行榜。（製圖／記者葉睿涵）

▲▼車站和電車內擾民行為排行榜。（製圖／記者葉睿涵）

ET快訊
醫上烏石港賞鯨船「人間蒸發」　最後行程曝光
獨／熊霓《綜藝大集合》被消失　經紀公司回應了
禮生界最巨！宮廟正妹「胸前超兇春光掉出」　IG被神出
衰！休息區遭強襲球「擊中下巴」　林昱珉骨裂得休6周
快訊／金門大橋下翻船　2人落海！海巡救援中
恐還有規模7強震？台大學者「一圖示警」：3斷層段要留意
女遭撿屍「嘉明的味道」留8年提告！　結局大翻盤
楊謹華突悲嘆「回不去的友情」！　網瘋猜蕭亞軒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國校園反戰「挺巴勒斯坦示威」蔓延50校　近600人被捕

全球首例！做醫美「染愛滋病毒」　3女做吸血鬼美容下場慘

美國龍捲風恐怖肆虐！民宅毀損火車脫軌　整個社區幾乎夷平

從小夢想當狗！日本「牧羊犬男」宣布變更品種　阿拉斯加犬新裝曝

少搭電梯！48萬人研究曝「爬樓梯活更久」　心血管死亡風險降近4成

嚴禁旅客搭新幹線買2張票「1張讓行李坐」！　JR親曝主因

德國發現二戰500kg未爆彈！急疏散3500人　美瓦競技場暫關閉

吃完淡奶全家腹瀉1月！她打開驚見罐底「藏動物腐屍」　背後真相曝

不給錢就逼拍不雅片！22歲女赴澳念書失聯　詐騙集團勒索3600萬

蘇丹內戰局勢加劇！　聯合國警告：準軍事部隊正包圍西部首府

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

出嫁拜別父母場面催淚　新娘神回1句話笑翻親友

林叨囝仔7寶媽「訕笑資源班」掀眾怒！　道歉片再遭轟：請原諒我的無知與傲慢

下班也講究儀式感！　怎樣才能讓身心靈真正下班？

李帝勳《搜查班長1958》化身韓英雄　揪李東輝組隊「先被CUE當臨演」

金靖「跳過認愛」無預警宣佈懷孕　嫁4年男友舒奕橙：遲早會被拍到

貨櫃掉國道！惡司機竟落跑 聯結車撞上...駕駛送醫不治

鄭靚歆辦女女婚宴！甜吻老婆　胡文英穿超辣…險爆婆媳爭執

神人帶「鐵湯匙」打彈珠台　狂讚：防手髒還不傷指甲

林叨囝仔「訕笑資源班」　道歉無用！9廠商切割拒合作

美國校園反戰「挺巴勒斯坦示威」蔓延50校　近600人被捕

全球首例！做醫美「染愛滋病毒」　3女做吸血鬼美容下場慘

美國龍捲風恐怖肆虐！民宅毀損火車脫軌　整個社區幾乎夷平

從小夢想當狗！日本「牧羊犬男」宣布變更品種　阿拉斯加犬新裝曝

少搭電梯！48萬人研究曝「爬樓梯活更久」　心血管死亡風險降近4成

嚴禁旅客搭新幹線買2張票「1張讓行李坐」！　JR親曝主因

德國發現二戰500kg未爆彈！急疏散3500人　美瓦競技場暫關閉

吃完淡奶全家腹瀉1月！她打開驚見罐底「藏動物腐屍」　背後真相曝

不給錢就逼拍不雅片！22歲女赴澳念書失聯　詐騙集團勒索3600萬

蘇丹內戰局勢加劇！　聯合國警告：準軍事部隊正包圍西部首府

下雨影響大！古久保巡視桃園球場：還不到百分百

81歲阿公「失蹤5天」找到人了！　沒穿衣服離奇躺石龜溪排水管內

台19線貨車撞斷路桿翻覆！1女困變形車體　警消急破壞救人

台中獨居阿北馬路迷航　警送他回家...驚見到處「愛的叮嚀」

落選綠委卡位「入閣轉政次」　3大咖動向未明：拼2026或轉行再出發

超商最新4款美食！燉飯加3種起司超香濃　義大利麵爽吃雙海鮮

鄭茵聲超有才畢業歌仔戲系　野台戲扮仙女竟比YA

醫師山區失蹤！現身烏石港「上賞鯨船人間蒸發」　最後行程曝光

獨／熊霓《綜藝大集合》被消失　經紀公司不忍回應了

日本「極東正露丸」檢測報告造假！食藥署：去年已勒令停止輸入

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

國際熱門新聞

辣妹「露陰毛屁股蛋」　阿姨暴怒當眾扯下

外送員留詭異字條　8.8萬人急喊：別吃

宛如N號房！南韓老師誘121人拍1910部未成年片

布林肯返美前先逛唱片行！2巨星獲青睞

共和第一銀行倒閉　富爾敦銀行收購接手

新幹線禁買2張票「1張讓行李坐」！原因曝

顧客訂花束堅持「花到付款」　真相讓老闆哭了

科技大廠財報利多　美股收高153點

美國防長：新增軍援烏克蘭60億美元

越南藉張美蘭打貪！飲料大亨詐欺1兆關8年

皮開肉綻！印尼4男女婚外性行為「遭鞭刑20下」

妻要坐BMW卻不出一毛錢！　他被搞到借高利貸：我捨不得

即／以色列國家安全部長翻車送醫

OnlyFans色情網美宣布「25歲退休」！

更多熱門

相關新聞

夢想當狗！日「牧羊犬男」改當阿拉斯加犬

夢想當狗！日「牧羊犬男」改當阿拉斯加犬

日本一名「夢想著成為狗狗」的男子2022年花費200萬日幣（約新台幣45萬元）量身打造了一套以假亂真的牧羊犬布偶裝，登上日本國內外多家媒體。如今，男子在網路社群宣布，他又訂製了全新一套阿拉斯加雪橇犬造型的布偶裝，甚至可以做到搖尾巴、張嘴等動作，擬真程度再升級。

宛如N號房！南韓老師誘121人拍1910部未成年片

宛如N號房！南韓老師誘121人拍1910部未成年片

日航機師「喝酒鬧事」驚動美警察！航班秒取消

日航機師「喝酒鬧事」驚動美警察！航班秒取消

外送員留詭異字條　8.8萬人急喊：別吃

外送員留詭異字條　8.8萬人急喊：別吃

日本警局快淪情色SOD　把派出所當砲房

日本警局快淪情色SOD　把派出所當砲房

關鍵字：

黃金週交通擁擠JR鐵路公司旅客規定行李限制日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／國家警報狂響！花蓮02：21發生有感地震

氣象署3:30記者會：仍為0403餘震

24歲甜美偶像「酒店接客」被認出　NATURE成軍6年⋯公司宣布解散了

凌晨02：21規模6.1地震全台猛搖！最大震度4級

即／2:21國家警報大響！台北狂晃11秒

都是半夜2點多開始搖？氣象署：巧合　不排除觸發其他地震活動

快訊／抓到了！新竹物流奪命運將落網

樂天女神壯壯宣布「加盟南韓啦啦隊」：台灣首位外援

7寶媽緊急宣布「4月訂單全取消」！公告2度道歉

Toyz賣大麻煙彈　遭判4年2月定讞

台灣地震頻率「突破天際」　鄉民一看3D圖傻眼

凌晨02：49地牛又翻身！台北有感搖晃

即／七寶媽3度道歉無法止血　臉書、IG全關閉

花蓮02：21地牛翻身猛搖！全台一堆人被晃醒

國3驚魂！他開到一半「鋼板砸進副駕」　妻後座顧孩逃死

更多

最夯影音

更多

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

出嫁拜別父母場面催淚　新娘神回1句話笑翻親友

林叨囝仔7寶媽「訕笑資源班」掀眾怒！　道歉片再遭轟：請原諒我的無知與傲慢

下班也講究儀式感！　怎樣才能讓身心靈真正下班？

李帝勳《搜查班長1958》化身韓英雄　揪李東輝組隊「先被CUE當臨演」

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面