嚴禁旅客搭新幹線買2張票「1張讓行李坐」！　JR親曝主因

▲新幹線禁止旅客1人買多張票佔位。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本黃金週連假已正式展開，全國交通更是處處人滿為患。有些旅客為了放置大型行李或不希望座位旁邊有人，因此曾經考慮過「1個人購買2張票」。不過JR鐵路公司特地出面說明，根據旅客營業規定，搭乘新幹線時，就算1人購買2張車票，也只有1張票有效，而這項規定則是為了讓更多旅客搭乘。

根據TUF報導，返鄉或外出遊玩之際，有人可能因為想要放置行李、不想和陌生人同席，因此在搭乘新幹線時特意購買2張以上的車票，然而實際上，JR的旅客營業規定明確指出，「同一乘客在同一區間內持有2張以上的車票時，僅能使用1張。」

也就是說，為了放置行李或是想要獨享多人座位而購買多張車票的行為並不符合新幹線的規定，就算買了2張新幹線車票，也只能使用1張。

對此，JR東日本福島分店說明表示，「這一項規定是為了讓更多的『人』能夠搭車，而不是物品。」也就是說，不是有錢就能佔位或是放行李，所有座位應該優先讓給乘客。

另一方面，帶進車廂內的行李也有限制。JR東日本旗下的電車與新幹線，乘客可以免費攜帶2件行李，但行李的三邊最大總和應在250cm以內，且重量不超過30kg。而雨傘、手杖、手提包、肩背包等物品則無數量限制。但較大的行李，需放置在規定的行李置放區。

日本民營鐵路協會2023年12月公布一項「車站和電車內擾民行為排行榜」，以網路問卷形式調查了8210人的看法。結果指出，最讓人困擾的乘客擾民行為是「坐在座位上的坐法」，例如不坐正或是把腳伸出來等。

其次則是不考慮周遭顧客（咳嗽、打噴嚏）；第三名為上下車時硬擠、不禮讓或是擋在門口；第四名是大聲喧嘩、嬉鬧；第五名是亂放個人物品（包包或雨傘）；第六名是走路滑手機不看路、車廂內人擠人還硬要滑手機；第七名是香味太嗆鼻（香水、洗衣精、柔軟劑或是化妝品）；第八名是垃圾、寶特瓶亂塞；第九名是酒醉搭車；第十名則是不禮讓博愛座。

▼車站和電車內擾民行為排行榜。（製圖／記者葉睿涵）