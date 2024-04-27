外送員留字條「是男是女都聯絡我」　8.8萬人急喊：別吃先看監視器

▲外送員留下搭訕字條，引起日本網友擔心，至今吸引1,600多萬次瀏覽。（翻攝自推特@nemuruchann8）

圖文／鏡週刊

日本一名網友「眠るちゃん」4月22日透過外送平台UberEats點餐，外送員送餐來時還附上一張紙條，不看還好一看不得了，內容令他感到恐懼也不敢食用餐點，該貼文也吸引1,600多萬次瀏覽，不少網友提醒他趕快向外送平台反映。

日本網友「眠るちゃん」4月22日利用UberEats點餐，外送員確實送餐後就離開，當「眠るちゃん」前往門口領餐才發現，餐點上被留了一張字條。

字條疑似是外送員留下的，內容寫著「你看起來好像是個女生，所以我留了字條，不過男生我也可以接受，如果是男生也請聯繫我吧！」，背後還留下自己的聯繫方式，看似搭訕的語句卻令「眠るちゃん」感到擔心。

「眠るちゃん」將此經歷PO在X（原為推特Twitter）上，至今吸引8.8萬讚、1,600萬次瀏覽，甚至被轉發到日本論壇等引起不小討論；不少網友擔心該名外送員是否為跟蹤狂，紛紛提醒「眠るちゃん」要注意餐點是否被動過手腳，還喊話要調閱監視器查看該名外送員的後續行徑，同時向外送平台反映。



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