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日航機師「喝酒鬧事」驚動美警察！執飛航班遭取消　157旅客受害

▲▼ 日本航空,日航。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本航空機師在美國飯店鬧事，甚至驚擾到警方。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本航空JL11航班原定24日從美國德州飛往日本東京羽田，但出發前2日機長卻在當地飯店喝酒滋事，甚至鬧到警方出面。日本航空最終判斷該名機師不適合繼續駕駛飛機，因此取消航班，導致157名乘客受到影響。

根據《朝日電視台》報導，日本航空指出，該名機師22日駕駛JL12航班自東京羽田機場飛往美國德州的達拉斯沃斯堡國際機場，原定在當地停留2日後，由同機長24日駕駛相同航線的JL11航班返回東京。然而日本航空卻宣布取消該航班，並著手替旅客安排替代航班。

日本航空證實，機長22日抵達達拉斯後，當晚在入住飯店喝酒滋事，因為造成其他房客困擾，因此被飯店工作人員通報警察，並因此遭到當地警察口頭警告。日航接獲消息後，判斷機長已不適合駕駛返程航班，「必須重新確認其身心狀況」，因此取消原定24日起飛的JL11航班，並替乘客另外安排替代航班。

根據JCAST報導，日航在記者會上指出，滋事機長49歲，共有21年的飛行經歷，而成為機長僅1年1個月。他22日上午8時5分降落於達拉斯，當晚18時則與同航班的其他機組人員一同在當地餐廳用餐，包含他與另外2名機師、4名空服員。

7人當晚9時返回飯店後，在飯店大廳酒吧續攤，隨後其中1名空服員離開。而其餘6人則在晚上11時前往機長房間繼續喝酒，其中又有1名空服員離開。而剩餘5人就這樣在機長房間內喝酒狂歡到深夜2時，由於動機太大驚擾到其他房客與飯店工作人員，因此被通報警察。

警察最終僅口頭警告一行人，並未開罰。據悉，7人一共喝了7瓶紅酒以及12至18罐330毫升的罐裝啤酒。機長26日上午已返回日本，並接受公司調查，而在處分結果出爐前，將持續停飛。

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