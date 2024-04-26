日本警局快淪「情色SOD」　男女警把派出所當砲房！值勤期間開啪

▲日本這縣警局快淪「情色SOD」，性醜聞頻傳！又有男女警把派出所當出軌砲房。（示意圖）

圖文／鏡週刊

日本兵庫縣爆出有已婚的男警與女警，雙雙出軌，爆出不倫戀，更把派出所當砲房，還在值勤期間做愛。

據日本《共同社》報導，當事男主角是一名35歲巡查部長，女主角是一名27歲巡查長，兩人各自有婚姻。但從去年6月開始，兩人爆發不倫戀，更在同年8月23日，兩人早上在派出所內逗留約4.5小時，更把派出所的休息室當砲房，直接在休息室裡做愛。報導也指出，相信事發當時是男方的執勤時間。

據悉在今年2月，有其他同僚員警發現兩人的異狀，隨後遭到警方政風單位調查。2人經調查後承認不倫事實，並稱是「情欲流動」進而發生人與人的連結。此外，調查還顯示，該名巡查部長還夥同一名30歲男巡查，曾公器私用把巡邏車當交通車，載女主角回家。

▲兵庫縣警頻傳員警性醜聞。（翻自kobe-np.co.jp）

目前兵庫縣警已做出處分，對男主角與女主角各減1個月薪水作為懲處，另外協助開巡邏車送女警回家的男巡查，則被記口頭警告。

但這已非兵庫縣警首次傳出性醜聞，據《富士新聞網》報導，就在3年前和4年前，兵庫縣警方也曾經發生有員警在派出所內，發生猥褻行為，之後受到處分。對此，兵庫縣警強調，這些都是身為員警，不允許的行為，未來將持續努力防範類似事件發生。



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