　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯運送北韓軍火貨輪「在中國船廠維修」　衛星影像曝光

▲▼衛星圖像顯示，俄國貨輪「安加拉號」（Angara）自2月以來一直停泊在中國浙江省東部的中國私人船廠船塢。（圖／路透）

▲俄國貨輪「安加拉號」（Angara）自2月以來一直停泊在中國浙江省東部的中國私人船廠船塢。（圖／路透）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國對中國支持俄羅斯攻打烏克蘭日益引以為憂之際，根據路透社取得的衛星影像，中國私人船廠正為一艘據信涉及運送北韓武器到俄國、受到美國制裁的俄國貨輪提供維修。

路透社報導，英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute, RUSI）指出，俄國貨輪「安加拉號」（Angara）自2月以來一直停泊在中國浙江省東部的中國私人船廠船塢。這艘貨輪自去年8月起已將數千個據信裝有北韓彈藥的貨櫃運至俄國港口。

安加拉號出現在中國船塢，凸顯美國及其盟友試圖切斷俄國軍事和經濟支援所面臨的挑戰。

隨著烏克蘭面臨新一波俄國攻勢以及彈藥短缺問題，美國官員對於中國在俄國戰爭初期受挫後協助俄國重建軍隊，發出越來越嚴厲的警告。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京之際，中國對俄國的支持行動預計會成為首要議題。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）本月曾表示，若北京持續增加對莫斯科當局的支持，華府將不會「坐視不管」。

美國國務院發言人提到，已經透過「可信、公開來源的報告」得知安加拉號目前停泊在中國港口，並已向中國當局提出這項問題。

這名官員表示，「我們呼籲所有成員國履行聯合國安理會第2397號決議案所規定的義務」。這項聯合國決議限制與北韓的貿易，並要求聯合國成員國註銷任何與非法活動有關的船舶登記。

美國國務院發言人表示：「國務卿布林肯本週與中華人民共和國（中國）外交部長王毅會面時將討論一系列問題，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及俄羅斯與朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）的關係。」

皇家聯合軍事研究所近數月來從地球觀測影像公司星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）等業者取得的衛星影像顯示，安加拉號停靠浙江省舟山市鑫亞船舶修造有限公司船塢。這家公司官網表示，它是中國最大民營船舶修理公司。

根據皇家聯合軍事研究所，這艘貨輪2022年5月遭到美國制裁，自去年8月起至少11次在北韓羅津港（Rajin）和俄羅斯港口之間運貨。運用公開來源資料監視北韓規避制裁網絡的皇家聯合軍事研究所，對這艘貨輪進行追蹤。

中國駐華府大使館表示，不清楚與安加拉號有關的細節，強調中國「向來反對片面制裁以及沒有國際法基礎、未獲聯合國安全理事會正式授權的長臂管轄權」。

中國外交部也表示，沒有與此有關的訊息可以提供。

美國和數十個其他國家今年稍早曾經表示，北韓對俄羅斯提供武器「公然」違反安理會多項決議。

皇家聯合軍事研究所研究員柏恩（Joseph Byrne）表示，中國政府應該知道這艘遭到美國制裁的貨輪停靠在境內的船塢。

柏恩說：「如果中國未對安加拉號進行檢查，且讓它在剛維修後離港，這就顯示中國可能不會對俄羅斯船舶採取行動。」

自從俄羅斯2022年2月對烏克蘭展開全面侵略以來，華府就一再要求中國不要在這場戰爭援助莫斯科。

布林肯上週批評中國支持俄羅斯國防工業，強調北京提供武器裝備關鍵零組件，成為目前莫斯科能夠對基輔進行戰爭的主要原因。

俄羅斯外交部和舟山市鑫亞船舶修造有限公司沒有回應置評請求。

ET快訊
才於獄中自殘　圖利光電業者91億...「最淫貪官」等15人起
37歲績優警自轟亡！　女警目擊搶救...淚嘆：是我認識的第2
新竹物流「無頭貨櫃」掉國道1死！司機竟落跑　警全力追緝
「ACE王牌交易所」詐22億　名律師、網紅32人起訴求重刑
南韓男足爆冷輸印尼！　無緣奧運36年最慘
快訊／華南金紀念品出爐！　零股也可領
大雷雨襲2縣市！　驚人閃電圖曝
「捲捲薯條」開賣2天就完售！　麥當勞：銷售超過預期
快訊／第10家！　康軒發聲明拒合作林叨囝仔
Jeoman車行業務告知：貸款過不了！　18歲男怒放炮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

皮開肉綻！印尼4男女「婚外性行為」遭鞭刑20下　驚悚畫面曝

東非洪水狂淹200死！數十萬人流離失所　肯亞軍隊動員救災

日護士誤餵「強酸性藥劑」！嬰兒口腔嚴重灼傷　下巴慘留疤

海地「過渡政府」正式接掌政權　前財長任臨時總理至2026年

俄羅斯運送北韓軍火貨輪「在中國船廠維修」　衛星影像曝光

路透：字節跳動寧可「關閉TikTok美國市場」　也不願意出售

比利時友台議員稱「遭中國間諜網攻」　筆電被入侵3年渾然不知

黃仁勳親自交付！　OpenAI喜收「全球第一台DGX H200」

紐約法院推翻哈維溫斯坦性侵案有罪判決　下令重審

普丁稱計劃「5月前往中國」　連任成功後首度出訪

台體大守護神搶救3天過世　隊友悲痛淚：盼他好走...

李芷婷「無罩激凸」入鏡！被勸遮…認了不舒服：這是正常生理現象

小黑羊疑遭棄原地癡等媽　師帶回校養還取名「肉爐」

出國拍夜景相機卻沒記憶卡　男意外帶到遊戲片超崩潰XD

周杰倫演唱會發現粉絲淋雨　當場送名牌外套：穿起來！

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

現場畫面曝光！落軌男雙手抱胸　「躺版式軌道中間」保住一命

被學生考4／17什麼日子 老師聽回答爆魔性笑聲

小四男童街上撿到20萬現金　失主致謝大讚「小孩教得好」

小禎為愛女停工1個月　50萬遊學費「李進良買單！」

皮開肉綻！印尼4男女「婚外性行為」遭鞭刑20下　驚悚畫面曝

東非洪水狂淹200死！數十萬人流離失所　肯亞軍隊動員救災

日護士誤餵「強酸性藥劑」！嬰兒口腔嚴重灼傷　下巴慘留疤

海地「過渡政府」正式接掌政權　前財長任臨時總理至2026年

俄羅斯運送北韓軍火貨輪「在中國船廠維修」　衛星影像曝光

路透：字節跳動寧可「關閉TikTok美國市場」　也不願意出售

比利時友台議員稱「遭中國間諜網攻」　筆電被入侵3年渾然不知

黃仁勳親自交付！　OpenAI喜收「全球第一台DGX H200」

紐約法院推翻哈維溫斯坦性侵案有罪判決　下令重審

普丁稱計劃「5月前往中國」　連任成功後首度出訪

HYBE房時赫真的偏愛LE SSERAFIM！　官方IG「NewJeans被消失」

皮開肉綻！印尼4男女「婚外性行為」遭鞭刑20下　驚悚畫面曝

「跟著謝金河賺大錢」台商慘噴620萬　幫收125萬...少年車手被逮

豪雨轟中南部！氣象署示警防雷擊冰雹　下周鋒面還有「劇烈降雨」

傳葉丙成、張廖萬堅接教部政次！　藍委點名他：比鄭英耀適合當部長

日本5大動漫聖地！走進最新「魔女之谷」　還有蠟筆小新冒險樂園

才於獄中自殘　圖利光電業者91億...台南「最淫貪官」又被起訴

鄭宗哲單場3保送　李灝宇延長賽建功敲再見高飛犧牲打

東非洪水狂淹200死！數十萬人流離失所　肯亞軍隊動員救災

騎士酒駕稱夢遊「醒來就在地檢署」　被判關1年7個月

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

國際熱門新聞

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

黃仁勳親交付　OpenAI收全球第一台DGX H200

美國GDP爆冷　美股道瓊收黑375點

美軍高層：中國提升太空戰力瞄準台灣

間諜風波　德駐中大使稱受北京召見

富士山絕美拍照點恐消失　居民怒架黑網

她喝咖啡休克進ICU　開蓋見小蟲亂爬

路透：字節跳動寧關閉TikTok美國市場也不出售

五角大廈：雷神將支援台灣F-16新引擎技術

紐約法院推翻哈維溫斯坦性侵案有罪判決

日本十字焦屍身分曝！華裔餐飲大亨遭報復

普丁稱計劃「5月前往中國」

30公分巨雕！他上瑜珈課被轟出來

機長廣播一半「突下跪求婚」！

更多熱門

相關新聞

德國駐中大使證實被中國外交部召見　就間諜風波闡明立場

德國駐中大使證實被中國外交部召見　就間諜風波闡明立場

德國近期先以涉嫌為中國情報機構從事間諜活動、向中國提供軍事技術的罪名逮捕了3名德國人，隔天又逮捕一名極右派德國另類選擇黨（AfD）的歐洲議會（European Parliament）議員助理，指控他替中國國安部進行間諜行動、監視德國內對中國有異議的反對人士。德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）證實，她25日在北京被中國外交部召見。

校園活春宮　小情侶「孟子像旁」跨坐激戰

校園活春宮　小情侶「孟子像旁」跨坐激戰

普丁稱計劃「5月前往中國」

普丁稱計劃「5月前往中國」

中國神舟18號載人飛船發射成功

中國神舟18號載人飛船發射成功

中國2027攻台？　顧立雄：讓中國冒進軍事作為「不斷往後遞延」

中國2027攻台？　顧立雄：讓中國冒進軍事作為「不斷往後遞延」

關鍵字：

中國俄羅斯北韓軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

7寶媽道歉仍遭抵制　9廠商拒絕合作

網紅疑恥笑資源班遭炎上！業配廠商秒切割

快訊／林叨囝仔7寶媽道歉：教育會改進

金靖「跳過認愛」無預警宣佈懷孕　原因引網狂讚：好酷

開發地震速報App未獲授權　高三生道歉：會盡快與氣象署簽約

獨／北市中階警官驚爆性侵親生女　挨告急報提前退休

渦旋告警紫爆　大雷雨+豪雨再發

借屍還魂？男死後2天「穿壽衣坐客廳」嚇壞妻

7寶媽直播「訕笑資源班」掀眾怒！宋哥中指嗆抵制

鋒面+西南風合力「雷雨灌全台」　雨還要下7天

《浪姐5》爆意外！女星「2m空中墜落」摔裂尾椎

高雄外海渦旋　伴隨龍捲風、冰雹

李芷婷「無罩激凸」入鏡！

即／桃園防空警報大響　警方回應了

林叨囝仔7寶媽再道歉！

更多

最夯影音

更多

台體大守護神搶救3天過世　隊友悲痛淚：盼他好走...

李芷婷「無罩激凸」入鏡！被勸遮…認了不舒服：這是正常生理現象

小黑羊疑遭棄原地癡等媽　師帶回校養還取名「肉爐」

出國拍夜景相機卻沒記憶卡　男意外帶到遊戲片超崩潰XD

周杰倫演唱會發現粉絲淋雨　當場送名牌外套：穿起來！

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面