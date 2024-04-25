差點活活胖到死！她「狂減200公斤」對比超驚人　嗨曬泳裝照

▲塔米減肥440磅（約200公斤）的對比照片。（圖／翻攝Instagram@queentammy86，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國真人實境秀明星塔米（Tammy Slaton）體重一度飆破725磅（約329公斤），在鬼門關前走一遭，終於下定決心減肥。她付出一番努力後，成功瘦身440磅（約200公斤），也在Instagram發布泳裝照，向親友及粉絲宣告好消息。

照片中，37歲的塔米身穿深藍色連身式泳裝，與閨蜜兼靈媒海莉（Haley Michelle）坐在泳池邊聊天，儘管大幅瘦身後，仍看得出皮膚鬆弛的狀況，但與過去極度肥胖的狀況相比，已經改善許多。海莉也發布同一張照片說，「為妳感到驕傲」，並且附上標籤「＃塔米減肥」（#tammyslatonweightloss）。

▲塔米與閨蜜海莉合照。



美國旅遊生活頻道（TLC）真人實境秀「1000磅姊妹」（1000-lb Sisters）講述肯塔基州一對姊妹的減肥歷程與日常生活，身為妹妹的塔米也是主角之一，因而累積知名度。

塔米接受雜誌《時人》（People）採訪時說，在一次瀕死經驗中，她裝上呼吸器、接受藥物引導昏迷治療，還被醫師告知，必須減掉將近200磅（約90公斤），才能考慮減肥手術，終於下定決心瘦身。

塔米減掉300磅（約136公斤）之後，已經可在不需助行器及氧氣支持的情況下行走，現在更只剩晚上睡覺時需要使用氧氣輔助系統，但仍隨身攜帶儀器，全天候監測氧氣濃度，「我很感激還活著」。

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