海底撈開「月薪16萬」找私人家教　竟是員工福利

▲新加坡海底撈火鍋近日發布了一則「全職私人中學家教」的招募廣告。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡海底撈火鍋近日發布了一則「全職私人中學家教」的招募廣告，月薪約4500新元（約台幣10.7萬元）至6700新元（約台幣16萬元）。海底撈對此表示，這項招募主要目標在於為員工子女提供教育支援，屬於員工福利的一部分。

▲海底撈私人家教的薪水最高為6700新元，相當於台幣16萬元。（圖／翻攝自JobStreet）



綜合外媒報導，新加坡海底撈在招募網站JobStreet刊登廣告，準備招募一名全職私人中學家教。招募訊息指出，這個職位將專注於英文和中文科目的教學，教師將需要定期授課，確保提供高品質教育，還需要客製化教學方式、與家長合作解決問題等。

申請資格方面，申請者需擁有QS世界排名前100名大學的學士學位、具有教學經驗，也得有出色的英文和中文的書面和口語能力。月薪約為4500新元至6700新元。

招聘廣告一貼出後，立刻引發網友議論，猜想該不會海底撈要開補習班。新加坡海底撈發言人則回應，這項招募主要目標在於為員工子女提供教育支援，屬於員工福利的一部分，「幫助有需要的員工子女獲得更好的學習成果和發展機會。」