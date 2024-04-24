反控美國挑釁！北韓金與正重砲譴責美韓軍演：將持續壯大軍力

▲金與正發表談話譴責美國與南韓進行軍演。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）軍事動向頻頻，其最高領導人金正恩更於22日指導「核反擊模擬綜合戰術訓練」，抗議美國與南韓進行聯合軍演。對此，金正恩胞妹金與正今（24）日更透過官媒發表談話，指控光是今年美韓聯合軍演就多達80次，促使地區緊張情勢升溫，她表示未來北韓將繼續壯大軍事力量。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓朝鮮勞動黨副部長、金正恩的胞妹金與正24日發表談話，「光是今年以來美國和那群傀儡（指南韓和日本）就進行高達80多次軍演，而韓國傀儡獨自進行的軍演則多達60次，從這裡可以清楚得知，到底誰才是促使情勢惡化的主謀。」

金與正細數今年1月起美國與南韓、日本所進行的各種軍演，「美國和日本、韓國這群傀儡一起針對我們，每周進行各種不同的軍演、毫無中斷，地區緊張情勢宛如導火線般升高，到底誰才是破壞和平與穩定的主犯？為了守護自身的主權和安全、地區的和平與穩定，我們（北韓）只好繼續壯大具有壓倒性的軍事力量，任誰都無法阻攔我們的決心。」

金與正痛批，「我在這裡勸美國，別再慫恿『舔狗』（졸개，貶稱代為跑腿做雜事的人）韓國做出無謂的舉動、培養無謂的信心，只要試圖向我方發動武力攻擊，就會立即遭到殲滅。」

北韓外務省也同樣於24日發表聲明，呼籲美國與南韓停止軍演，「助長朝鮮半島（韓半島）緊張情勢升溫至無可預測的地步，美國與大韓民國應該停止不負責任、且令人擔憂的武力示威。」

另外，北韓對外報導室長則聲稱，金正恩22日所指導的核反擊戰術演練，是國家行使主權防衛的正當表現。