日皇伉儷辦春天園遊會　愛子首度參加備受注目

▲日皇伉儷的長女愛子首度參加春天園遊會。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京23日專電

日皇德仁與皇后雅子23日在赤坂御苑舉辦春天園遊會，包括資深男星北大路欣也等各界知名人士逾千人參加。日皇伉儷的長女愛子首度參加園遊會，穿著淡粉紅色套裝的她顯得清新脫俗，備受注目。

▲日皇德仁與皇后雅子在赤坂御苑舉辦春天園遊會。（圖／達志影像／美聯社）



日皇伉儷每年在春天及秋天在位於東京都港區的赤坂御苑舉辦園遊會，這場春天園遊會受邀出席的人士包括地方自治體（都道府縣市町村）的職員、在各界有功績的人士及其配偶，包括資深男星北大路欣也、石川縣議會議長善田善彥、漫畫家里中滿智子等約1400人。日皇伉儷、愛子、秋篠宮伉儷及次女佳子，還有其他的皇族與賓客交談，氣氛融洽。

▲日皇德仁與皇后雅子在赤坂御苑舉辦春天園遊會，愛子、秋篠宮伉儷及次女佳子皆出席。（圖／達志影像／美聯社）

日媒報導，皇后雅子在與北大路欣也懇談時，講到甫踏出社會工作的女兒愛子的事，顯得很歡欣。皇后雅子表示，「（愛子）在工作上受到周邊很多很好的人照顧，工作得很快樂。」北大路回應說：「那樣的邂逅是最重要的。」

愛子1日進入日本赤十字（紅十字）社工作，被分配到事業局的青少年暨志工課。據悉她從事與雜誌編輯有關的工作。

園遊會後，北大路接受媒體採訪時表示，皇后雅子說到愛子在工作環境遇到很多很好的人感覺很高興，他把這話告訴愛子，愛子答說：「是啊，和很多很好的工作夥伴在一起工作，今後也會好好努力。」

▲日皇伉儷的長女愛子首度參加春天園遊會。（圖／達志影像／美聯社）



北大路對媒體說：「工作就是因為靠很多很好的人在支持，所以自己活到81歲還能持續努力。不管是什麼工作，邂逅是很重要的。」

漫畫家里中滿智子被媒體問及對愛子的印象時說：「就像花一樣，真的很漂亮。」

日本雜誌「女性自身」電子版報導，愛子首度參加園遊會，社群網站上有很多人對愛子讚譽有加。留言包括「愛子的淡淡櫻花色裝扮，優雅清新！」、「愛子表情很柔和，很穩健」、「愛子笑容可掬，很可愛」、「愛子氣質高雅，很美」、「愛子變美了，品味氣質讓人更增添美感。」

▲秋篠宮文仁親王的次女佳子也出席園遊會。（圖／達志影像／美聯社）



日皇伉儷舉辦的春秋園遊會，之前受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，去年是時隔5年首度舉辦，皇族人士都戴著口罩，會場未提供餐飲。今天的園遊會皇族人士未戴口罩，會場有提供三明治、火腿肉、起司等小菜。