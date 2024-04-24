堅定「抗美援俄」！北韓派高官率團出訪伊朗　疑交流彈道飛彈技術

▲北韓對外經濟相尹正浩3月19日在平壤萬壽台議事堂接見俄羅斯濱海邊疆區行政長官科熱米亞科。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

在伊朗於當地時間13日向以色列發射300枚彈道飛彈與巡弋飛彈、派遣逾百架自爆無人機，引發中東緊張情勢升溫之際，北韓（朝鮮）派遣以對外經濟相尹正浩為首的代表團秘密出訪伊朗，引發國際社會猜測，認為北韓可能與伊朗交換彈道飛彈與無人機技術，形成堅定的「抗美援俄」同盟。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓對外經濟相（相當於貿易部長）尹正浩率領代表團秘密訪問伊朗，昨（23）日已經搭機從平壤出發。儘管報導並未詳述出訪目的、抵達伊朗日期、會見伊朗官員具體名單，但北韓睽違5年再度向伊朗派出高官造訪，可謂是非常罕見的案例。

據悉，前北韓最高人民會議副議長朴哲民（音譯）曾於2019年率團訪問伊朗，會晤伊斯蘭議會（伊朗國會）議長，討論雙方合作。

南韓《韓聯社》指出，北韓與伊朗同樣身為反美陣營的傳統友邦，因此總是被國際社會懷疑私下進行核武技術的合作，尤其此次北韓睽違5年再度向伊朗派遣代表團訪問，時值俄軍向烏克蘭發起侵略戰爭，積極擁護俄羅斯暴行的北韓與伊朗之間的交流，自然流露出和過去不太一樣的氛圍，可能將形成「親俄」的軍事合作。

報導分析，其實從伊朗本月13日向以色列發動空襲時，就有專家懷疑伊朗所發射的飛彈，其零件或技術很有可能來自北韓，而由伊朗製造、並由俄軍在烏克蘭戰場使用的無人機「見證者-136」也很有可能轉往流向北韓，並被北韓軍方用來向南韓發動挑釁。

軍事專家也指出，北韓和伊朗最早可能從1980年代就在飛彈領域展開合作，包括伊朗的主力中程彈道飛彈「流星3型飛彈」可能源自於北韓勞動飛彈，而伊朗的霍拉姆沙赫爾彈道飛彈也可能來自於北韓的舞水端飛彈。

另外，最近北韓積極推動飛彈轉型，從原本的液態燃料飛彈改為使用固態燃料，也因此在轉型過程中必須得倚靠固態燃料飛彈技術上較為領先的伊朗，因此國際社會擔憂北韓和伊朗可能在固態燃料極超音速飛彈領域進行合作。