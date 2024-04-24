醫界矛盾延燒！南韓醫院「每周休診一天」　醫學院教授集體請辭

▲南韓醫學院教授提出辭呈，醫院則是每周休診一天。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今年2月祭出醫療改革，盼透過擴招2千名醫科生解決醫療人力不足問題，引發住院醫師罷工至今超過2個月。為填補人力空缺，醫學院教授每周超時工作70到100小時，如今早已身心俱疲，遂決定從25日起請辭，而醫院則是每周挑選一日「休診」，停止接受看診、手術，以此壓迫政府改變政策。

根據《韓聯社》，在執政黨國會改選慘敗後，儘管南韓政府願意退讓一步，從2千名的醫學生擴招名額調降一半，但南韓全國醫學院的教授仍執意請辭，醫學界今（24）日透露，包括首爾大學醫院、首爾峨山醫院在內等全國醫院在內，最快從本周起將執行「每周休診一天」，該天不接受看診、不進行手術。

儘管如此，休診日仍繼續接受中重症病患看診、進行重症患者手術。

首爾大學醫學院暨醫院教授協議會非常對策委員會昨（23）日召集總會後，決定從本月30日起執行「一周休診一天」；將首爾峨山醫院作為教學醫院的蔚山大學醫學院則決定從5月3日起執行；忠南大學醫院和世宗忠南大學醫院則從本周起每周五停止看診；圓光大學醫院則從26日起每周五停止進行手術、5月3日起每周五停止看診。

全國醫科大學非常對策委員會23日召集總會後表示，從25日起醫學院教授將會提出辭呈，至於請辭結果則和政府受理與否無關。參與委員會的大學包括圓光大學、蔚山大學、仁際大學、首爾大學、慶尚大學、漢陽大學、大邱加圖利大學、延世大學、釜山大學、建國大學、濟州大學、江原大學、啟明大學、建陽大學、梨花女子大學、高麗大學、全南大學、乙支大學、加圖利大學。

對於全國醫學院教授執意請辭、醫院一周休診一日，南韓政府表示將會恪守醫療改革既定立場、毫無動搖，願意接受建議調降每年擴招名額，從原本的擴招2千名調降50至100%都可以是商量範圍；不過對於醫界團體要求撤回改革決定，南韓總統辦公室表示遺憾。