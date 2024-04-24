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十字交疊女屍身分曝！犯案用車「發現血跡、駕照」　他遭大哥威脅

▲▼日本栃木縣那須町發生雙人焦屍命案，25歲男子平山綾拳涉嫌借轎車給兇嫌，目前被送往東京地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

▲25歲男子平山綾拳涉嫌借轎車給兇嫌，目前被送往東京地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本栃木縣那須町深山河邊發生絕人寰的焦屍案，死者為 55歲男性寶島龍太郎、而40至60多歲女性則疑似為寶島的妻子，兩具屍體交疊成十字型，不僅被套上黃色塑膠袋和膠帶，更燒成焦黑。25歲男性自首，稱自己依照「大哥」的指示向2名酒友租借轎車，並未參與犯案。該輛轎車發現犯案用的膠帶、女屍的血跡。

根據《日本放送協會》、《日本新聞網》、《TBS》等日媒報導，死者寶島龍太郎16日上午陳屍栃木縣那須町，其生前在東京都上野經營十數間的餐廳。目前警方正從寶島死亡前一天的足跡、被視為犯案載具的黑色轎車，調查確切的兇嫌身份與犯案經過。而埼玉縣越谷市從事建設業的25歲男性平山綾拳則在屍體被發現後的隔天向警方自首。

平山綾拳17日前往東京都品川區五反田車站前派出所自首，而東京都警視廳與栃木縣警方聯合成立的搜索本部在經過調查後，依照毀損遺體的嫌疑逮捕平山綾拳，並於22日將之移送檢方。

▲▼日本栃木縣那須町發生雙人焦屍命案，25歲男子平山綾拳涉嫌借轎車給兇嫌，目前被送往東京地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

警方調閱監視器後發現，寶島龍太郎15日晚間9時被拍到推著腳踏車走在東京都台東區的路上，隨後與另一名女性在附近搭上一輛黑色汽車。此後，寶島和該名女性也曾在東京都上野被拍攝到搭乘一輛汽車，前往品川區東品川。15日晚間11時，寶島和多名人士的身影被監視器拍攝，成為生前最後身影。

警方從平山綾拳名義下的黑色轎車，發現了疑似作案用的纜線（用來綑綁雙腳）、膠帶、背包、死者寶島龍太郎妻子的駕照，後車廂也發現血跡，經過DNA勘驗確認為女性屍體（疑似為寶島妻子）的血液。警方確認，膠帶、用來焚屍的汽油瓶為平山所購買。

平山綾拳向警方表示，他並未參與犯案，而是只有將自己的黑色轎車借給2名酒友，並委託「大哥」的囑託，至於指示自己協助犯案的主嫌為一名「大哥」。平山表示，「我絕對不能供出『大哥』（兄貴分）的名字。至於2名酒友，平常我們喝酒時只會互相稱呼綽號，並不知道對方的真實姓名。」

▲▼日本警方16日在栃木縣那須町深山河邊發現2具燒到焦黑的遺體，死狀悽慘。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本警方16日在栃木縣那須町深山河邊發現2具燒到焦黑的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

根據警方調查結果，平山綾拳15日晚間9時30分開著黑色轎車抵達東京都某間超商的停車場，和另外2人會合，疑似將黑色轎車借給2名酒友；晚間11時，平山徒步離開超商；30分鐘後，2人開著平山借的黑色轎車離開超商；又經過一段時間，死者寶島龍太郎的身影被東京都品川區內的監視器捕捉，並疑似搭上黑色轎車。

寶島龍太郎的男性友人透露，寶島當時出門是為了要尋覓開設新店鋪的地點。

警方研判，該輛黑色轎車可能於16日凌晨2至3時之間抵達距離東京都150至200公里遠的栃木縣那須町，此時平山綾拳人在東京都內的居酒屋。平山的友人表示，平山16日上午6時就前往埼玉縣越谷市的職場上班。

警方研判開著黑色轎車的2人，可能是殺害寶島龍太郎夫妻的主嫌。平山綾拳在調查時透露，「我好像聽到有人說，『如果要燒毀遺體的話，最好是在沒有什麼人會到達的地方』。」

►日男女焦屍十字交疊！警逮25歲嫌「有更多人涉案」　死者最後身影曝
►「十字交疊」男女焦屍身分曝！在東京經營10多間餐廳　兇嫌向警自首
►深山驚現「十字交疊」男女雙屍！雙手綑綁蓋布袋燒成焦黑　死狀悽慘

 

 

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