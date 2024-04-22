天氣熱要降火！情侶「水中濕身」激情擁吻　網見影片笑瘋：太濕了

▲泰國有一對男女在海中游泳時，突然情不自禁地在水中擁吻。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國網路最近流出一段影片，顯示有一對男女在海中游泳到一半，突然不顧眾人目光，當眾深情擁吻，而在網上引起瘋傳。

據泰媒AmarinTV報導，這段由X帳號「紅骷髏」（Red Skull）發布的影片，發生於泰國的拉威海灘（Rawai Beach），不過媒體並未說明事件發生的確切時間。

從影片可見，這對情侶在海中戲水時，附近人潮眾多，距離2人不遠的碼頭還有一名小孩坐在船上。不過，2人游泳到一半，突然就情不自禁地抱在一起，後來更毫不顧忌眾人目光地開始熱吻。

影片在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的關注，他們紛紛留言打趣道，「我想拉威可能太熱了，他們需要降降火」、「這就是人民的軟實力嗎？」、「這真的太『濕』了！」