日本跨黨派議員90人參拜靖國神社　南韓呼籲日方反省歷史

▲日本超黨派議員聯盟23日上午前往靖國神社參拜春季例大祭。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

位於日本東京都千代田區九段坂的靖國神社日舉行一年一度的春季例大祭，況黨派團體「共同參拜靖國神社國會議員之會」上午派人前往參拜，當中包括自民黨與日本維新之會約90人參加，而已故前首相安倍生前力挺的愛徒、日本經濟安全保障大臣高市早苗也選擇於下午前往參拜。

根據《日本放送協會》、《日本新聞網》，靖國神社從21日起舉行春季例大祭，超黨派議員聯盟「共同參拜靖國神社國會議員之會」90名成員今（23）日前往參拜，當中包括自民總務會長森山裕、代理幹事長梶山弘志，以及其他來自自民黨與日本維新會的國會議員，依序前往正殿參拜。

據悉，「共同參拜靖國神社國會議員之會」在每年的春季例大祭、8月15日二次世界大戰終戰日前往參拜。

日本首相岸田文雄遵循歷任首相慣例，選擇供奉被稱為「真榊」的供品，並未前往參拜。至於在岸田內閣當中，則是有經濟產業副大臣岩田和親、外務大臣政務官深澤陽一參謁。

擔任副會長的自民黨眾議院議員逢澤一郎在記者會上表示，「明年將迎來戰後80周年紀念，如今我們迎來大部份日本國民都出生在戰後的新時代，因此我們務必將戰爭的殘酷與和平的尊貴謹記在心，並將之持續傳承給後代子孫，我們抱持著這種信念參拜。」

▲日本經濟大臣高市早苗23日參拜靖國神社。（圖／達志影像）

高市早苗、安倍晉三的遺孀安倍昭惠則選擇23日下午抵達靖國神社參拜。高市早苗透露，她以個人名義的費用向靖國神社宮奉「玉串料」（祭祀費），「以尊敬的態度，向為國獻身的英靈傳達我真摯的感謝之意，祈禱遺族們能夠幸福。」

南韓、中國認為靖國神社供奉著太平洋戰爭A級戰犯，因此對於每年日方參拜靖國神社的做法非常反感。根據《韓聯社》，南韓外交部發言人任洙奭23日對此回應，「我國（南韓）政府呼籲，日本相關人士應該正視歷史，以實際行動和謙虛的態度反省過去。」