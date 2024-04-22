2粒彈出晃呀晃！葡女遊普吉島「上空露乳」討錢　留滿屋垃圾泰人氣炸

▲葡萄牙一名女子在普吉島袒胸露乳地走來走去，為當地人帶來困擾。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰媒《普吉島時報》21日發布貼文，警告省內的飯店經營者警惕一位名叫納迪亞（Nadiya Serivna Varshawa）的31歲葡萄牙女子，以免麻煩纏身。

貼文指出，納迪亞當時在普吉島一家飯店預訂了房間，但她在入住時，卻聲稱自己只有一張信用卡，因此沒有足夠的錢付住宿費，甚至還向飯店借錢支付出租車費。

此外，她還在飯店裡赤裸著上身走來走去，向遇到的每一個人討錢，後來又在飯店的餐廳點了不少食物，然後以「沒錢」當作藉口拒絕付費。

《普吉島時報》還貼出了女子退房後的照片，指控女子在房裡留下了一堆衣服、食物包裝袋、寶特瓶和垃圾，將房間弄得一團糟，令飯店業者飽受困擾。

泰媒The Thaiger指出，這並不是納迪亞首次在泰國引起人們的困擾了。她在本月初就曾因為拒絕支付計程車的費用，持刀刺傷司機，而登上新聞頭條。

警方調查後發現，這名女子患有精神疾病，計劃要將她找到後採取行動，但當局目前尚未有進一步的行動。不少泰國網友呼籲當局在納迪亞造成更多麻煩前就要進行干預，也有一名網友透露，納迪亞的家人其實早就想把她帶回家治療，但她卻總是偷偷逃走。