海地人暴怒！2男「疑替幫派買槍」被暴民亂刀砍死　警鳴槍也擋不住

▲海地陷入動亂，圖為首都太子港。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

海地2月發生4000名囚犯大規模越獄後陷入幫派動亂，國家警力難以控制局勢。海地警方30日表示，有2名男子因攜帶大量現金，被懷疑協助幫派分子購買武器而遭到暴民私刑。儘管警方對空鳴槍試圖阻止殺戮，但他們仍遭砍殺身亡。據身分文件顯示，受害者分別是一名警察與一名前任警衛。

根據美聯社報導，這起事件29日發生在位於首都太子港東北方約60公里的城市米爾巴萊（Mirebalais）附近。海地警方表示，2名男子的車內被發現大約2萬美元（約新台幣63.8萬元）以及折合相當於4.3萬美元（約新台幣137萬元）的海地貨幣現金。另外還有2把手槍和1箱彈藥。

報導稱，攜帶這麼大量的現金被認為是可疑行徑，居民推測這是為了替幫派購買槍枝或彈藥，於是將這2名暫押在警方拘留所的男子劫走後動用私刑。事發時警方似乎已對空鳴槍示警，試圖阻止這場殺戮，但暴民仍將他們二人砍死。

▲太子港居民靠在一輛被幫派分子燒毀的車上。（圖／路透）

根據他們的身分證明文件，其中一名受害者是警察，另一名受害者則曾經是一名警衛隊員。報導稱，這類殺戮事件凸顯了海地警察人數的不足，以及經歷幫派分子數月以來的謀殺、綁架和武裝襲擊後海地人民的怒火。

海地犯罪組織2月陸續襲擊了太子港的關鍵基礎設施，包括警察局、仍處於關閉的主要國際機場與海地最大的2座監獄，並釋放了4000多名囚犯。聯合國海地人權專家歐尼爾（William O’Neill）28日指出，海地目前需要4000至5000名國際警察人力來協助解決該國「災難性」的幫派暴力，受害的包含重要人物、醫院、學校、銀行和其他重要機構。

歐尼爾還稱，海地2023年因幫派暴力造成的死傷人數大幅增加，共4451人死亡、1668人受傷，今年死亡人數持續攀升，截至3月22日已有1554人死亡、826人受傷。民間「自衛隊」2023年至少執行528起私刑，今年至今已有59起。