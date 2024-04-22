越南首宗H9N2禽流感人類感染　男住院38天還在ICU！WHO緊急警告

▲越南出現首宗人類感染甲型H9N2禽流感的病例，促使越南當局和WHO發布緊急警告。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）證實，越南一名男子染上罕見而危險的甲型H9N2禽流感病毒，成為當地首宗人類感染甲型H9N2禽流感的病例。目前越南當局已採取措施控制病毒傳播，而WHO也對此發布了緊急警告，不過WHO認為這起案例對一般人群的風險較低。

綜合外媒報導，這名來自前江省（Tien Giang）的37歲男性患者居住於家禽市場附近。3月10日，男子首次出現發燒症狀後，自行前往藥局買藥服用，不料病情卻逐漸惡化，而在3月16日被送往醫院救治，診斷發現患有嚴重病毒性肺炎。

3月21日，男子因肺部嚴重感染、充滿組織液，而被轉入加護病房，並在4月8日採集到危險禽流感的樣本，確診患上罕見而危險的甲型H9N2禽流感病毒。直至今日，這名患者的病情依舊嚴重，且仍在加護病房觀察。

▲感染禽流感的越南男子至今仍在加護病房觀察。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

報導稱，男子住所附近的家禽市場每天都有動物交易，雖然附近地區暫時還未發現家禽感染的病例，但在男子確診後，附近有2隻鵝的檢測樣本呈陽性。

這是越南首次有人類感染甲型H9N2禽流感，促使越南衛生部發佈公共衛生訊息，敦促民眾採取預防措施。雖然目前越南社區沒有新的呼吸道症狀病例或進一步的疫情記錄，但當局還是對這名患者的住所和潛在接觸區域進行了調查，以控制病毒傳播。

甲型H9N2禽流感病毒會引起一系列人類症狀。症狀輕微的患者多數會出現鼻竇感染症狀，但嚴重者甚至有可能感染性休克。目前已知有99例感染病例，其中2例死亡。

根據國際衛生條例，WHO規定醫療診所一旦發現甲型流感病毒，就應及時通報，因為這種病毒具有潛在的「高度公共衛生影響」。儘管如此，WHO認為目前這起事件對一般人群的風險仍然較低。