女爬火山口拍「網紅樹」墜崖爆頭！亡命合照曝　丈夫撞牆痛哭

▲女遊客伊真火山口拍「網紅樹」墜崖身亡，亡命照曝光。（圖／翻攝紅星新聞，下同）



記者許力方／綜合報導

印尼警方表示，中國一名黃姓（音譯）女遊客20日早上前往爪哇島「伊真火山」（Kawah Ijen）觀光時，在火山口一棵「網紅樹」拍照留念，卻被自己的長裙絆倒，墜落75公尺高懸崖身亡。導遊曾多次提醒火山口區域有危險，但黃女堅持靠近身後的樹木拍照，不幸發生意外，同行的張姓丈夫悲痛欲絕，事後情緒激動，甚至不斷撞牆。

警方表示，事發於20日早上6時許，31歲的黃女在拍照時從約75公尺高的懸崖邊墜落，過程中撞擊岩石受重傷，最後因頭部、全身多處受重創身亡。印尼媒體報導，之前也曾有外國遊客試圖在「網紅樹」類似的地方攀爬、倚靠打卡拍照，差點從高處摔落，東爪哇孜然資源保護局官員並證實，死者墜入懸崖，在現場確認已經身亡。

▲同行丈夫撞牆痛哭。



黃女最後拍照的身影在媒體曝光，根據媒體報導，黃女與32歲的張姓丈夫同遊伊真火山，並透過旅行社預約導遊陪同，當天凌晨，夫妻倆驅車出發前往火山旅遊區，在導遊古斯萬托帶領下，於凌晨2時許開始徒步攀登伊真火山。凌晨4時許，兩人抵達火山口的藍色火焰觀賞區，並在火山口邊緣迎接日出。

過程中，張姓丈夫先拍完照，黃女接著拍照，古斯萬托回憶，他和張姓丈夫一起幫忙拍照，一開始黃女選擇在距離火山口邊緣約2至3公尺的安全位置，但她後來後退靠近網紅樹，找更好看的角度，儘管古斯萬托一再提醒，該區域很危險，但黃女可能看到朋友之前的打卡美照，堅持在此合照日出。就在她後退過程中，意外被長裙絆倒，向後滾落，最後墜入約75公尺深的懸崖。

搜救隊獲報前往救援，但事發地點地形複雜，難以到達，經2小時才將黃女遺體從懸崖下運出，並於上午11時許運至醫院。院方檢查，黃女頭部、身體多處有嚴重挫傷，右腳踝、左膝蓋骨骨折，遺體之後將轉送至峇里島的醫院，由家屬安排帶回中國。

同行的張姓丈夫悲痛欲絕，為了妻子的後事不斷打電話給親友通報情況，在醫院甚至激動地撞牆。古斯萬托感嘆，黃女之死確實是個意外，印尼警方也以「意外」處理此案。

▼伊真火山口的網紅樹吸引許多遊客打卡拍照。（圖／資料照）

