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104歲「祖母級女友」逝世　48歲律師悲痛：我們真心相愛

▲▼索森聲稱與瑞茨真心相愛。（圖／翻攝X）

▲索森聲稱與瑞茨真心相愛。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

澳洲一名48歲律師，與今年104歲的女友交往了6年，直到她日前逝世，兩人的關係才畫下句點。不過來自歐洲的他，最初來到澳洲，告訴海關的說法是「要找祖母」，對方正是後來那個104歲的女友，而且她確實曾嫁給他的祖父。

英國《每日郵報》報導，來自愛沙尼亞的索森（Mart Soeson）為104歲高齡逝世的女友瑞茨（Elfriede Riit）苦痛哀悼，雙方的感情關係也再次引起社會注意。

▲▼索森聲稱與瑞茨真心相愛。（圖／翻攝X）▲▼索森聲稱與瑞茨真心相愛。（圖／翻攝X）

瑞茨20日下午在雪梨一間療養院平靜地逝世，據該報記者取得的說法，瑞茨知道自己的時間已到，在對男友索森道別後，將自己的雙手交叉放在胸前，然後平靜地離去。

索森在離開愛沙尼亞前來澳洲後，因為想尋求延長簽證，而與同樣來自愛沙尼亞的老鄉瑞茨尋求在法律上「真實伴侶」的關係。他2018年與時年98歲的瑞茨交往，但同年12月他的永久居留申請遭到駁回，於是提起上訴。

澳洲內政部不接受雙方存在真實的交往關係，事實上，索森的行為引來大量猜測和質疑，幾乎沒有人相信他和瑞茨是真心相愛的。

索森承認兩人並沒有睡在同一間房，因為瑞茨的鼾聲太大，此外他們也沒有發生過性關係，甚至連想都沒想過，但不會缺少親暱行為，例如牽手、擁抱和親吻，「我們對彼此抱持強烈的情感連結」，「是的，我知道我們的年齡有很大的鴻溝，我也知道某些人看不下去」，但他說外界批評他們的年齡差距，純粹是因為這是老女與年輕男的組合，若是老男對年輕女的組合，就不會是個問題。

當法庭程序進行時，索森和瑞茨持續受到媒體關係，索森一度想要阻止媒體報導此案，他以「瑞茨覺得已經受到太多關注，不想要這樣」為由試圖說服媒體，但最終失敗了，事件曝光引來大量批評，幾乎一面倒認為索森是為了能在澳洲永久居留，才聲稱和瑞茨交往的。

瑞茨生前被問及是否希望索森被送回愛沙尼亞時，曾堅決表示「不可以」，而索森也說瑞茨非常需要人陪伴，而且「真心與我相愛」。

索森和瑞茨其實早在1996年就見過彼此，當時他來到澳洲念書，被瑞茨邀請到家中作客。瑞茨知道，索森是她前夫艾佛列德（Alfred）的孫子，她和前夫都是在二戰後從歐洲逃離蘇聯的移民。

目前尚不清楚瑞茨的死是否會影響索森的上訴結果，聽證會預計在5月進行。

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