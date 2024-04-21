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澳洲要求刪主教被刺文　X要告：澳專員無權管全球能看到哪些內容

▲▼主教艾馬紐（右，Mar Mari Emmanuel）遭少年刺傷。（圖／路透）

▲主教艾馬紐（右，Mar Mari Emmanuel）遭少年刺傷。（圖／路透）

文／中央社

澳洲近日發生一名基督教主教在主持禮拜當中遭人疑似出於宗教動機刺傷，社群媒體平台X今天表示，澳洲監管當局要求他們刪除一些相關貼文，他們將在法庭上挑戰這道命令。

路透社報導，澳洲新南威爾斯州（New South Wales）首府雪梨的一座東方亞述教會（Assyrian Church of the East）教堂，15日發生一名16歲青少年刺傷主教艾馬紐（Mar Mari Emmanuel）。

現場拍攝到的影片顯示，這名青少年被教徒制伏，他大聲指責艾馬紐曾侮辱伊斯蘭教。警方18日指控他犯下恐怖主義罪。

▼雪梨一座東方亞述教會（Assyrian Church of the East）教堂前發生持刀攻擊事件。（圖／路透）

▲▼澳洲雪梨一間東方亞述教會（Assyrian Church of the East）教堂前發生持刀攻擊事件。（圖／路透）

X的全球政府事務部門今天發表貼文說，澳洲的網路安全專員（eSafety Commissioner）已下令X「在澳洲刪除某些貼文，內容公開評論最近一名基督教主教遭到攻擊事件」。

X表示，澳洲監管機關要求X「隱蔽」這些貼文，否則將面臨每日78萬5000澳幣（約新台幣1639萬元）罰款。X並未透露有關貼文的細節。

X還說：「X認為，網路安全專員的命令不在澳洲法律範圍內。在法律挑戰結果出爐前，我們會遵守命令。」

X指出：「（澳洲）網路安全專員無權規定X的使用者可以在全球範圍內看到哪些內容。我們將在法庭上強力挑戰這種非法且危險的做法。」

澳洲網路安全專員辦公室被問及X的發言時，一名發言人援引專員的聲明表示，他們正在努力確保X遵守澳洲法律，「我們正在考慮是否有正當理由採取進一步監管行動」。

澳洲網路安全專員致力於刪除網路上有害內容，其辦公室3月向包括X在內的社群媒體平台發送法律信函，要求他們提供有關各自如何努力消除恐怖主義內容的資訊。

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