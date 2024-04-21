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3.5公尺巨鱷出沒！澳16歲少年小艇進水　想游回岸邊遭活活咬死

▲▼鱷魚。（圖／CFP）

▲澳洲警方證實，16歲少年的傷勢與鱷魚攻擊吻合，推測這隻大鱷魚身長約3.5公尺或是更大。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲昆士蘭州一名16歲少年18日與親戚搭乘小艇出航，沒想到引擎故障受困，加上船身開始進水，兩人為了脫困決定下水試著游回岸邊，但16歲少年事後卻失蹤不見人影，在水警展開搜救行動後，在紅樹林尋獲他的遺體。警方表示，死者身上的傷勢與鱷魚攻擊吻合，推測生前曾遭身長約3.5公尺的大鱷魚攻擊。

福斯新聞、澳洲SBS中文網等報導，這起事件發生在賽巴伊島（Saibai Island）附近海域，18日當地清晨4時左右，16歲少年與13歲親戚搭乘的小艇出發，但小艇卻在距離岸邊約500公尺處故障，兩人只能冒險下水游回岸邊。

據傳事發當下天氣惡劣，13歲親戚後來順利游回賽巴伊島並向當局通報此事，但16歲少年似乎沒能順利脫身，失蹤不見人影。賽巴伊島水警得知消息後立刻展開大規模搜救行動，但遺憾的是，同日下午尋獲16歲少年的遺體。

昆士蘭州警方證實，16歲少年的傷勢與鱷魚攻擊吻合，推測這隻大鱷魚身長約3.5公尺或是更大，相關單位正進行進一步檢測確認死因。目前環境、科學及創新科技部（DESI）正在協助調查，當地社區居民則是要求當局把這隻鱷魚抓走。

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