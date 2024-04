澳洲再爆商場襲擊案！2男發生衝突「突拔刀刺人」　嫌犯仍在逃

▲澳洲21日再發生一起持刀傷人事件。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

澳洲墨爾本的Highpoint購物商場21日發生了一起持刀傷人事件,2名男子在爆發衝突後,其中一名男子突然用刀刺傷另一名男子,隨後逃離現場。

據《先驅太陽報》報導,這起事件發生於當地21日下午2時30分左右。事發當時,這2名十多歲少年在購物商場的Seoul Kitchen餐廳外發生肢體衝突,隨後其中一人拔刀襲擊另一名男子,導致被刺男子上半身嚴重受傷。

#BREAKING: There's been another stabbing incident, this time at the Highpoint Shopping Centre in Melbourne's west. @LauraTurner_9 #9News pic.twitter.com/NQx3WQf6vB