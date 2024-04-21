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澳洲再爆商場襲擊案！2男發生衝突「突拔刀刺人」　嫌犯仍在逃

▲▼警戒線。（圖／CFP）

▲澳洲21日再發生一起持刀傷人事件。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

澳洲墨爾本的Highpoint購物商場21日發生了一起持刀傷人事件，2名男子在爆發衝突後，其中一名男子突然用刀刺傷另一名男子，隨後逃離現場。

據《先驅太陽報》報導，這起事件發生於當地21日下午2時30分左右。事發當時，這2名十多歲少年在購物商場的Seoul Kitchen餐廳外發生肢體衝突，隨後其中一人拔刀襲擊另一名男子，導致被刺男子上半身嚴重受傷。

目擊者指出，受傷男子在醫護人員抵達現場前，跌跌撞撞地走下餐廳的樓梯，腹部明顯受傷。目前這名男子已被緊急送往墨爾本皇家醫院接受治療。據了解，他的傷勢十分嚴重，但情況還算穩定。

澳洲近期已陸續發生了多起襲擊案。4月13日有一名男子在雪梨的Westfield Bondi Junction持刀行兇，導致6人死亡，這名男子隨後也被一名女警開槍擊斃。2天後，當地又有一名男子持刀闖入教堂，襲擊正在佈道的牧師，導致4人受傷。

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