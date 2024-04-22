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學者：北韓認為俄國比中國可靠　金正恩2024可望訪中

▲▼北韓領導人金正恩。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透）

文／中央社

中國長期被視為與北韓關係最密切的國家，但旅美中國政治學者鄧聿文認為，在平壤眼中，莫斯科如今才是「一哥」，比北京更可靠，普丁比習近平更有影響力。但在中國週邊國家要員近來多已訪中下，北韓領導人金正恩今年可望獲邀訪中。

鄧聿文認為，北韓之所以認為莫斯科比北京更可靠，自然是因為俄烏戰爭發生後，平壤對莫斯科的全力支持得到了莫斯科的回報。

德國之聲（Deutsche Welle）21日發表鄧聿文以「習近平會邀金正恩訪華嗎？」為題的文章指出，中國全國人大常委會委員長趙樂際上週率黨政代表團訪問北韓，成為繼中國國家主席習近平2019年6月訪問北韓後，近5年來訪問北韓層級最高的中國領導人，也可能是平壤這幾年接待層級最高的外國領導人。

他提到，習近平5年前訪問北韓後，兩國高層互訪突然大減。2023年中國重開國門後，各國領導人和外長紛紛來到北京，習近平也頻繁在國際上亮相，中國外長更在各國間穿梭往來。但在忙碌的中國外交場合中少了一個身影，就是金正恩。

鄧聿文指出，在趙樂際訪問北韓前，2023年以來中國與北韓之間的高層往來少得可憐。中國訪問北韓的最高官員是全國人大常委會副委員長李鴻忠；北韓訪問中國的則是外務省副相（副外長）朴明浩；今年初，中國副外長孫衛東回訪北韓；3月間，北韓勞動黨國際部部長金成男率團訪中，由中國政協主席王滬寧接見。

他認為，上述情況與兩國關係的特殊性並不相稱，關鍵是北韓外長和金正恩都沒有獲邀來訪，有點不尋常。而COVID-19疫情後，除了印度、緬甸及北韓，中國邀請了周邊其他國家的黨政領導人或外長到訪，包括對中國不太友好的日韓外長，以及越南、寮國這兩個同為社會主義國家的領導人，都已訪問過北京。

鄧聿文說，北韓與中國同是社會主義國家，又是近鄰，中國卻沒有邀請金正恩訪中，「這不是疏忽，乃是刻意為之」，原因外界不知。與此同時，金正恩卻千里迢迢訪問俄羅斯與普丁（Vladimir Putin）見面，這顯示中國與北韓之間某種隔閡的存在，是顯而易見的。

他並認為，從各方互動中也反映，現階段北韓在中俄兩國間，選擇優先發展與俄羅斯的關係。平壤的外交考量，莫斯科比北京的分量更重，對金正恩來說，普丁比習近平更有影響力。這自然是因為，俄烏戰爭發生後，平壤對莫斯科的全力支持得到了莫斯科的回報，讓平壤認為莫斯科比北京更可靠。

鄧聿文表示，在美中愈來愈嚴重的對抗下，中國要破局，或許在思考是否需要打出北韓這張牌，但目前還不會和俄羅斯、北韓、伊朗這三國結成「邪惡軸心」，否則就「中了華盛頓的計」。但是，中國也有可能啟動北韓，讓北韓分散日本的注意力，進而讓日本不能全力配合美國圍堵中國，打破美國在東亞的多重布局。

他分析，關鍵在於平壤是否願意聽從北京的調度？如今，莫斯科是平壤的「一哥」，中俄之間對北韓有一定的競爭關係，利益並非完全一致。另一方面，平壤向來在北京和莫斯科兩邊投機，誰給的「甜頭」夠多就倒向誰。

鄧聿文說，畢竟俄羅斯還深陷俄烏戰爭，且作戰武器要向北韓購買，國力耗損嚴重；而中國的經濟和科技實力是俄羅斯不能比的，北韓要走出貧困，離不開中國在經濟和科技上的幫助。因此，若北京的利益誘惑夠大，平壤是會重新認北京為「一哥」，成為北京地緣戰略的棋子。

他認為，中國當下可能不會滿足北韓的獅子大開口，主要是顧忌韓國的反應，且美國在東亞的圍堵還沒達到必須借重北韓的地步。但如果美國的圍堵再升級，相信中國會毫不猶豫地滿足北韓。

鄧聿文認為，在不讓平壤太失望的情況下，如果沒有意外，北京應會利用今年「中朝（北韓）友誼年」的契機，在晚些時候邀請金正恩訪問中國。

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