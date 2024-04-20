北韓新歌MV公開！讚頌金正恩「親切的父親」　緊摟幼童親下去

記者張寧倢／編譯

北韓近日發布一首新歌曲並且公開新MV，歌詞讚頌最高領導人金正恩為「親切的父親」和「偉大的領導者」，強調人民齊心協力信任並跟隨他，此舉被視為政治宣傳的一部分，試圖在建構金正恩「慈父形象」之餘，也提升他在國內的地位。

▲北韓官媒發布新歌曲《親切的父親》，構築金正恩的慈父形象。（圖／翻攝自X影片截圖，下同）

根據KBS、News1等韓媒報導，朝鮮中央電視台播出16日在平壤和盛地區第二階段1萬戶住宅竣工慶祝儀式的畫面，儀式中首次公開新歌曲《親切的父親》的音樂影片，許多北韓兒童、軍人和醫護人員一同入鏡，高唱讚美金正恩的歌詞，其中也不乏金正恩擁抱親吻孩童、少年少女等下一代子孫的畫面。

報導分析，平壤當局透過新的宣傳歌曲刻畫金正恩的「慈父」形象，被認為是金氏王朝試圖透過塑造個人崇拜，並且淡化對上一輩領導人的偶像化強度，來鞏固他在國內獨當一面的印象，並加強他對權力的掌控。

近日，北韓政府變更了前領導人金日成誕辰國定假日「太陽節」的名稱，改用更中性的「4．15」或「4月節日」來稱呼。另外，竣工儀式演出《親切的父親》後又演奏了新版國歌，將歌詞中象徵朝鮮半島的「三千里」變更為「這個世界」，可能與北韓今年首度稱南韓為主要敵人一事有關，歌名也從《愛國歌》變成《朝鮮民主主義人民共和國國歌》。