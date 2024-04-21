300人搭船赴喪禮「一出發就翻覆」畫面曝　中非共和國至少58死

▲300多人搭乘船隻出發參加葬禮，結果發生傾覆事故。（圖／翻攝自X，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

中非共和國首都班基（Bangui）19日發生船隻超載翻覆意外，當時船上擠滿300多名要去參加葬禮的人，有些人站著、有些人靠坐在船隻木製結構上，沒想到一出發就翻覆。當局表示，截至目前已尋獲58具遺體。

法新社、美國之音報導，這群人當時正準備去參加村長的葬禮，在恩姆波科河（Mpoko river）搭船出發，但這艘船的船體看似相當簡陋，明顯超載。船隻傾覆當下，船上乘客一個個落水，隨著整艘船漸漸沉入水中，眾人在水面上驚慌待援的畫面也曝光。

#Centrafrique: au moins 15 personnes sont mortes vendredi lors du naufrage d'une baleinière sur la rivière Mpoko à Bangui. Plus de 300 personnes étaient à bord de cette embarcation à destination du village Mokelo, dans la commune de Bimbo, préfecture de l'Ombella-Mpoko. Les… pic.twitter.com/24d2Rtcklv — LSI AFRICA (@lsiafrica) April 20, 2024

當地漁民見狀立刻展開救援，抓緊時間把落水者救上岸，但也從河中拉出多具遺體。漁民莫薩默（Adrien Mossamo）稱，在軍方救援人員抵達現場之前，就已經發現至少20名死者。另名男子卡佩亞（Maurice Kapenya）透露，當時因為船上已經沒有位置，所以選擇搭乘獨木舟跟在這艘船後面，在意外發生後，他一起加入救人的行列，拉出多具遺體，包括他的家人。

在翻船事故發生約40分鐘之後，救援人員抵達現場。中非共和國民防單位負責人吉馬斯（Thomas Djimasse）表示，這起事件至今已尋獲58具遺體，但並不清楚確切落水者的人數。