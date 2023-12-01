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超狂葬禮！露乳舞孃「扶棺搖臀」全場嗨翻　親友捧骨灰罈磨蹭

▲▼超狂葬禮！露乳舞孃「扶棺搖臀」全場嗨翻　親友嗨捧骨灰罈磨蹭。（圖／翻攝X@felipemtoledo）

▲脫衣舞孃扶著棺材熱舞，炒熱現場氣氛。（圖／翻攝X@felipemtoledo，下同。）

記者吳美依／綜合報導

智利22歲毒販卡洛斯（Carlos Parra）遭槍擊身亡後，親友舉辦「派對式葬禮」，其中一個節目更在社群媒體直播，引發熱議。根據畫面，一名脫衣舞孃扶著棺材性感熱舞，大方與死者男性親友貼身磨蹭，即使被骨灰罈貼著胸臀助興，也絲毫不減興致。

根據Instagram直播畫面，舞孃露出胸部，僅穿著丁字褲，扶著棺材扭腰擺臀，姿態性感火辣。只見她時而貼近棺材，時而玩弄槍枝，時而與男性煽情共舞，現場男女都興奮叫喊，宛如置身夜店。

▲▼超狂葬禮！露乳舞孃「扶棺搖臀」全場嗨翻　親友嗨捧骨灰罈磨蹭。（圖／翻攝X@felipemtoledo）

《每日郵報》引述智利媒體報導，卡洛斯11月22日在首都聖地牙哥（Santiago）遭槍殺後，親友為了完成其遺願，在聖拉蒙（San Ramón）的老家門前搭起帳棚，舉行為期5天的哀悼派對，除了備受熱議的脫衣舞孃之外，還有煙火秀與樂隊演奏，一些親友更是不時對空鳴槍。

不過，有人通報派對帳篷擋住馬路後，相關部門已於11月29日前往現場，在半小時內拆除布置。市長古斯塔沃（Gustavo Toro）澄清，市府絕對沒有接獲道路使用申請，「第一，我不跟毒販對話。第二，我將永遠不會批准這種事情。」

一位鄰居表示，他們已經習慣聽到煙火爆炸聲，但11月27日晚間一顆流彈射進家裡，把他嚇壞了，「我聽到一聲巨響，然後狗狗們開始瘋狂起來。接下來，我就看到一隻狗在那裡聞子彈。」

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