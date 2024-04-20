小林製藥「問題紅麴」又驗出不明化合物！　至今仍待釐清

▲小林製藥的紅麴原料又驗出其他不明化合物。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本小林製藥紅麴保健品出現多名消費者食用後身體不適，甚至疑似導致5人死亡。事發後，問題批次被驗出含有劇毒的天然化合物「軟毛青黴酸」，然而厚生勞動省19日表示，國立醫藥品食品衛生研究所對出包的紅麴產品原料進行的樣本分析後，又再度驗出多種不應該出現在保健品內的不明化合物，未來還需要經過進一步分析，才能確定化合物成分。

根據《產經新聞》報導，厚生勞動省從小林製藥手中接收過去3年的產品樣本，並交由國立醫藥品食品衛生研究所進行分析。然而厚生勞動省19日卻宣布，在2023年6月至8月間批次的產品中，除了驗出軟毛青黴酸外，還驗出多種不明化學物。

國立醫藥品食品衛生研究所接下來將釐清這些化合物的確切成分，並調查是否與造成消費者出現腎臟疾病有關。

研究團隊比較了出現問題的2023年6月至8月批次與其他批次的紅麴原料後發現，在驗出軟毛青黴酸的2023年6月至8月批次產品中，同樣驗出多種不明化合物。

國立醫藥品食品衛生研究所強調，未來會進一步分析這些不明化合物的成分，並且持續調查軟毛青黴酸是否來自黴菌，且是否為外部混入導致，繼續釐清事發原因。