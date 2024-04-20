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洪水4死！阿聯杜拜機場逾1400航班取消　大批旅客陷混亂狀態

▲▼杜拜暴雨成災，杜拜國際機場交通大亂，旅客滯留。（圖／路透）

▲阿聯暴雨成災，杜拜國際機場交通大亂，旅客滯留。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國（下稱阿聯）近日出現75年來最大單日降雨量，引發各地洪災。據路透社，阿聯有4人在洪水中死亡，道路交通受阻，作為全球最繁忙的機場之一的杜拜國際機場仍然處於混亂狀態，超過1400架航班被取消，且限制入境架次。部分報導稱，國家氣象中心曾在暴雨來臨前進行6、7次人工降雨。

▲▼阿聯出現75年來最高單日降雨量，杜拜遭遇洪水，主要幹道19日仍有部分封閉無法通行。（圖／路透）

▲阿聯出現75年來最高單日降雨量，杜拜主要幹道19日仍有部分封閉無法通行。（圖／路透）

據路透社指出，科學家將這場降在阿聯與鄰國阿曼的暴雨，歸咎於人為導致的氣候變遷極端事件。據統計，目前阿聯已有4人在洪災中喪命，其中包含菲律賓籍的3女1男，以及在車輛中被洪水沖走的70多歲男子。另外，上周末首先承受暴雨來襲的阿曼也有至少20人死於洪水。

▲▼阿聯出現75年來最高單日降雨量，杜拜遭遇洪水，主要幹道19日仍有部分封閉無法通行。（圖／路透）

▲杜拜車輛泡水。（圖／路透）

杜拜國際機場作為中東地區旅遊交通樞紐，是世界上最為繁忙的機場之一。在風暴過去3天後，機場仍在努力消化此期間累積的大量滯留旅客。機場當局也在X上宣布，自19日中午12時起，將限制入境航班數量48小時。航班飛行追蹤網站FlightRadar24指出，當地時間16日至19日上午，已有1478架次航班取消，約占航班總數的30%。

▲▼阿聯出現75年來最高單日降雨量，杜拜遭遇洪水，主要幹道19日仍有部分封閉無法通行。（圖／路透）

▲杜拜市區一條道路，車輛集中在積水較淺的車道通行，一旁則有泡水車。（圖／路透）

阿聯首都阿布達比和人口最多的城市杜拜主要交通幹道19日仍有部分關閉，其他道路則有車輛在低水位中通行，一旁還有許多泡水廢棄的車輛和公車。

另據ABC News報導，當地幾篇報導引述了阿聯國家氣象中心的氣象學家說法，他們透露在降雨前曾經派遣飛機進行6到7趟的人工增雨作業。美聯社分析了飛航追蹤數據，發現一架隸屬阿聯人工降雨計畫的飛機15日曾在阿聯上空飛行。

官方報紙The National於17日引述氣象中心官員稱，16日並未進行人工降雨，同時也沒有承認此前的任何人工降雨作業。

▲▼阿聯出現75年來最高單日降雨量，杜拜遭遇洪水，主要幹道19日仍有部分封閉無法通行。（圖／路透）

▲杜拜人在淹水災情中乘坐橡皮艇。（圖／路透）

不過，耶魯環境學院的耶魯氣候聯結（Yale Climate Connections）學者Jeff Masters認為，杜拜洪水是由異常強烈的低氣壓系統造成的，無需用人工降雨來解釋。澳洲蒙納許大學專家Steven Siems也認為，考量到風暴的規模之大，任何人工增雨的努力將是毫無意義的，「大自然已經完美地做到這項工作」。

▼大面積淹水情況。（圖／路透）

▲▼阿聯出現75年來最高單日降雨量，杜拜遭遇洪水，主要幹道19日仍有部分封閉無法通行。（圖／路透）

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