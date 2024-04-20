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若中東開戰　美前國防高官：美軍尚未就「協防以色列」做好準備

▲▼巴勒斯坦激進組織哈瑪斯拒絕以色列關於釋放人質的提議。（圖／路透）

▲伊朗與以色列發生直接衝突，可能考驗美軍的中東戰略。圖為以色列人民集會遊行。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

儘管美軍13日協助以色列抵禦伊朗無人機與飛彈空襲，但隨著伊朗與以色列從「影子戰爭」轉向直接對抗，現任與前任美國官員都表示，美軍並未做好應對中東大型、持續衝突的準備，如果危機加深，五角大廈可能需要重新審視對區域軍事需求的假設。路透指出，美軍在中東仰賴增援部隊的策略可能會受到考驗。

根據路透社報導，川普政府時期的中東事務前副助理國防部長穆洛伊（Michael Mulroy）表示，「我認為，如果伊朗和以色列爆發直接戰爭，我們並不具備預想中支援以色列的所有軍力。」

儘管德黑蘭已經表示並沒有計畫針對以色列19日的攻擊進行報復，但中東地區這類以牙還牙的攻擊行為，已經引發了各界對於一場不可預測的區域戰爭的恐懼，而美國一直在試圖阻止戰爭發生。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列引發加薩戰火，並導致整個中東局勢動盪以來，美國將已經原先逐漸減少存在的美軍，重新部署到中東，至少已有數千名美軍被派往該區域，但許多增派的美軍部隊都在船艦上或飛機上進出中東，而且只是臨時部署。

報導指出，現在，伊朗和以色列對彼此的公開軍事打擊已經打破了禁忌，美國依賴增援部隊的策略可能會受到考驗。曾領導駐中東美軍部隊的退役四星上將沃特爾（Joseph Votel）表示，「這對於美軍來說，我認為我們必須重新考慮在我方該區域須維持的必要、可持續（軍事）能力是什麼。」

沃特爾和其他前官員表示，美軍13日成功擊落伊朗無人機和導彈的行動，很可能得益於詳細的美國情報，使得五角大廈能預測伊朗攻擊的時機和目標。沃特爾說，「我認為更大的擔憂是我們在一段持續時間內作出敏捷反應的能力。」

儘管現任美國中央司令部司令庫里拉上將（Michael Kurilla）3月對國會表示，他已經向五角大廈要求增派比目前更多的部隊，然而，美國情報資源的嚴重短缺，包含中東專業知識人員和語言學家，這將導致美軍在偵察與破壞陰謀的能力上存在漏洞，增加暴力極端組織的行動自由度。

一位匿名的美國官員表示，「（美軍）部隊分散在歐洲各地，而那些沒有部署的部隊正在進行逾期的維修週期。而且亞洲應該要是重點。」另一位官員也表示，儘管中東緊張局勢升級，但目前尚不清楚美軍是否準備從亞洲或歐洲撤軍。

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