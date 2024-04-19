快訊／ABC：美國官員證實「以色列飛彈」擊中伊朗據點

記者吳美依／綜合報導

一名美國官員向ABC News證實，以色列飛彈擊中了伊朗一處據點。但這名官員無法證實，敘利亞及伊朗的據點是否也遭襲擊。

根據《耶路撒冷郵報》最新消息，當地時間19日凌晨，伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan）、敘利亞南部的蘇韋達省（As-Suwayda）及巴格達（Baghdad）地區、伊拉克巴比倫（Babil），都聽見了爆炸聲響。

據悉，伊斯法罕是伊朗核設施的所在地。CNN也引述航班即時追蹤網站Flight Radar 24報導，當地時間19日稍早，伊朗領空至少8個航班改道。

不過，其他報導指出，遭襲擊地點位於敘利亞南部德拉省（Daraa）及蘇韋達省，是敘利亞部隊據點。伊拉克艾比爾（Erbil）及摩蘇爾（Mosul）的居民也通報，19日凌晨聽見戰鬥機的聲音。

社群媒體X上開始流傳火光照亮黑夜的畫面，但是未經證實。

快訊／中東多地驚傳「爆炸聲」 伊朗、敘利亞、伊拉克都聽見