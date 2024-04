快訊／ABC：美國官員證實「以色列飛彈」擊中伊朗據點

記者吳美依/綜合報導

一名美國官員向ABC News證實,以色列飛彈擊中了伊朗一處據點。但這名官員無法證實,敘利亞及伊朗的據點是否也遭襲擊。

根據《耶路撒冷郵報》最新消息,當地時間19日凌晨,伊朗中部的伊斯法罕(Isfahan)、敘利亞南部的蘇韋達省(As-Suwayda)及巴格達(Baghdad)地區、伊拉克巴比倫(Babil),都聽見了爆炸聲響。

據悉,伊斯法罕是伊朗核設施的所在地。CNN也引述航班即時追蹤網站Flight Radar 24報導,當地時間19日稍早,伊朗領空至少8個航班改道。

不過,其他報導指出,遭襲擊地點位於敘利亞南部德拉省(Daraa)及蘇韋達省,是敘利亞部隊據點。伊拉克艾比爾(Erbil)及摩蘇爾(Mosul)的居民也通報,19日凌晨聽見戰鬥機的聲音。

社群媒體X上開始流傳火光照亮黑夜的畫面,但是未經證實。

