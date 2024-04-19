封口費案選定12人陪審團！最快22日開場陳述　川普怒：非常不公平

▲ 川普拿出厚厚一疊媒體報導，砲轟檢方對他的指控。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普涉嫌將婚外情封口費謊報為選舉開支，面臨刑事指控，15日首次出庭受審。目前12人陪審團已全數選出並完成宣誓，最快下周開庭辯論，而川普18日步出法庭時憤怒表示，「全世界都在關注這場騙局」。

根據BBC，川普封口費案15日於曼哈頓地區刑事法庭開審，當天起進行陪審團遴選程序，17日休庭一天後，18日開庭第三天選定12名陪審員，包括7名男性及5名女性，並已完成宣誓。

考量到外界高度關注帶來的壓力，原先有人預期挑選陪審團會耗費數周，如今進展快上許多。法庭已經開始挑選6名候補陪審員，預計可在本周末完成，法官默欽（Juan Merchan）希望最快於22日聽取開場陳述。

川普18日晚間離開法庭時秀出數十篇批評檢方指控的報導，砲轟對他的「政治性」指控，「這是一件非常不公平又糟糕的事，全世界都在關注這場騙局」，還對法庭溫度太低表示不滿，「裡面很冷」。

川普被控於2016年總統大選前，指使私人律師柯恩（Michael Cohen）向A片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付13萬美元（約新台幣396萬元）封口費，換取她不對外曝光川普與她有染。

支付封口費本身並未違法，但他疑似將這筆款項列為柯恩的法律服務費，當成選舉開支報銷，面臨34項偽造商業紀錄的重罪指控，成為美國史上首位面臨刑事審判的前總統。