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「十字交疊」男女焦屍身分曝！在東京經營10多間餐廳　兇嫌向警自首

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本栃木縣那須町深山河川邊生慘絕人寰的燒屍案，當地民眾16日上午發現交疊成十字型的男、女性遺體。警方到場發現，兩人遺體不僅被套上黃色塑膠袋，甚至還被膠帶層層綑綁、燒到焦黑，無法輕易辨識身分。如今，兩人被證明窒息死亡，男性為經營多間店舖的社長；至於其中一名嫌犯也向警方自首。

根據《全日本新聞網》、《朝日電視台》等日媒報導，日本栃木縣那須町深山某條流經林道的河川旁，遭當地民眾目擊躺著兩具交疊成十字型的男性、女性遺體，屍體燒到焦黑、一旁放置汽油罐，其中男屍被證實為戶籍位在東京都台東區的55歲男性寶島龍太郎，而女屍則初步推斷是40至60多歲，腳穿長靴、身高約162公分。

▲▼男性死者為55歲寶島龍太郎。（圖／翻攝自YouTube）

▲男性死者為55歲寶島龍太郎。（圖／翻攝自YouTube）

男性死者寶島龍太郎現年55歲，住在東京都千代田區的高層公寓大樓，本身是兩間公司的代表，在東京都台東區上野經營10間以上的燒肉店、居酒屋等店鋪與不動產買賣長達近20年，甚至還經營中國製、南韓製衣料雜貨等進口販賣。

其中一名員工受訪表示，寶島龍太郎經營餐廳時幾乎親力親為，甚至就連廚房冰箱故障也是自己動手修理，完全不會擺出身為老闆的架子，因此許多員工都對他感到非常尊敬。至於另外一名員工則透露，寶島龍太郎生前幾乎每天從中午到晚間都會騎著腳踏車巡視店面、盯緊業績。

寶島龍太郎有妻子、一名女兒，他的家屬向媒體透露，最後和寶島龍太郎取得聯繫的時間是本月14、15日。親友更表示，曾於15日晚間7時在東京上野餐廳前見到他。

▲▼日本警方16日在栃木縣那須町深山河邊發現2具燒到焦黑的遺體，死狀悽慘。（圖／達志影像／美聯社）

▲寶島龍太郎與另名女性最後陳屍在栃木縣那須町，距離事業重心東京都上野150公里。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，才經過12個小時，寶島龍太郎的屍體便於16日上午7時被栃木縣那須町的民眾發現，該地距離東京都上野的直線距離為150公里，車程長達2個多小時。也因此，為何寶島龍太郎會在短短的12個小時內被捲入案件、淪為冤魂，成為目前警方必須釐清的重點。

寶島龍太郎和另外一名身分不詳的40至60歲女性，在勘驗後被證實為窒息死亡，其中女性的頭蓋骨更出現骨折。

另外，一名年僅20多歲的男性前往東京都內的警察署自首。不過，警方和專家推斷，涉入此次殺人案件的兇嫌，可能不只一人，推斷是群體犯案，而從屍體被綑綁、頭套塑膠袋，甚至遭焚燒的狀態來看，懷疑兇嫌和死者之間有相當大的仇恨。

► 深山驚現「十字交疊」男女雙屍！雙手綑綁蓋布袋燒成焦黑　死狀悽慘

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