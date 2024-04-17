李顯龍將轉任國務資政　黃循財：新內閣名單就職前公布

▲新加坡總理李顯龍（左）與副總理黃循財（右） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡總理李顯龍將於5月卸任，交棒現任副總理兼財長黃循財（Lawrence Wong）。黃循財16日表示，李顯龍將出任國務資政，內閣改組完整名單會在宣誓就職之前公布，預計新內閣成員不會有太多變動。

海峽時報、8視界新聞網報導，黃循財稱新內閣可能會有零星調整，探討可能會讓哪些內閣成員獲得拔擢和招攬多名後座議員入閣強化團隊，但現階段不會有太大變動，預計多名內閣部長將繼續擔任目前職務，包括國家安全協調部長張志賢（Teo Chee Hean）。

他表示，根據新加坡過往經驗，以前從來沒有出現交棒後所有部長同時離職的狀況，這次交接也不例外，未來內閣出現更大變化的時間點可能要等到下一屆大選之後才會發生。

黃循財透露，「我已經邀請李顯龍先生繼續留在內閣服務，出任國務資政（Senior Minister），很高興他已經答應了。」內閣改組具體細節將會在宣誓就職之前的記者會上公布。

現年51歲的黃循財在2022年4月就被推舉為第四代團隊的領袖。根據總理公署15日下午發布的文告，李顯龍將會在5月15日交棒給黃循財，黃循財將於當晚8時在總統府宣誓就任新加坡第4任總理。這也意味著新加坡今年8月的國慶群眾大會，將由新總理黃循財發表全國演說。

▼ 李顯龍將轉任新加坡國務資政。（示意圖／達志影像／newscom）