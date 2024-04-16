男去醫院割盲腸「雙腿也沒了」　疑綑住血管壞死！求償3.7億天價

▲馬來西亞雪州一家醫院爆出醫療糾紛訴訟，一名男子指控他接受盲腸炎手術，卻淪落雙腿截肢的下場。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞雪蘭莪州首府莎阿南發生嚴重醫療疏失的爭議訴訟。一名41歲男性工程師向法庭指控，他因為盲腸炎住院開刀，不料醫生在手術過程中有所疏忽，大力敲打並綑紮主要血管，導致他的雙腿發黑壞死，被迫截肢，因此向醫院索賠5500萬令吉（約新台幣3.7億元）。

根據中國報等馬媒報導，在莎阿南市政廳任職助理工程師的41歲男子依斯曼依布拉欣（下稱依斯曼）因為5年前的一場醫療糾紛，讓他失去雙腿，被迫截肢，他15日在律師陪同下於法庭召開記者會，詳細解釋了手術過程。

依斯曼說，當初是因為盲腸炎入院接受手術，但由於主刀醫生的疏忽，才不幸失去了雙腿，「整個手術過程都不順利，尤其醫生大力敲打和綑紮主要血管，導致我雙腿發黑壞死。」後來他被轉送到另一家私人醫院，他接受檢查後被告知必須截掉大腿才能保命。

依斯曼提到，事發當年，妻子已經懷上了他們的第4個孩子，「我們一家人都很難過。」他描述了家人得知時的反應，他那時住院10天，因為不想讓3個小孩發現自己截肢，因此到處遮掩躲藏，「但後來還是被他們發現了，孩子在我面前難過大哭，我這當父親的看到真的很心痛。」

除了身體上的損傷，這起醫療事故也導致依斯曼面對嚴重的神經疼痛。他批評醫院和醫生的不負責任態度，導致他發生醫療事故後到現在都不能安穩入眠，幾乎每隔2天，他就會從淩晨2時開始，被神經痛折磨整日，無奈只能依賴藥物止痛。

依斯曼的律師補充，他希望透過法律途徑，讓醫院為其過失負責，確保當事人的福利有所保障，當天已經將向法庭提交訴訟，要求涉事醫院賠償5500萬令吉（約新台幣3.7億元），包括購買和安裝義肢的費用，「我們要當事人也能過著像常人一樣的生活」。