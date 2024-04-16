阿根廷「小王總統」分手明星女友　發文嘆當總統害他失戀

▲阿根廷總統米雷伊宣布與女友佛蘿瑞茲分手。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

正在美國訪問的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）日前無預警在推特（X）宣布與明星女友佛蘿瑞茲（Fatima Florez）分手，理由是兩人未來不得不分隔兩地衝刺事業、服務阿根廷人民。

現年53歲米雷伊與43歲佛蘿瑞茲不久前才被目擊共同進出佛州的猶太教堂，卻在2天後的4月13日傳出分手消息。米雷伊發推表示，「考量我們對彼此的愛、尊重、敬佩與許多感受，我們決定結束我們的感情，繼續維持好友關係」。

▲米雷伊。（圖／達志／美聯社）



米雷伊解釋，女友在美國和歐洲得到大量工作機會，他則肩負阿根廷人民託付的艱鉅任務，「儘管我們如此相愛，但我們所面臨的導致我們分居，使我們不可能擁有想要的夫妻關係」。他也恭喜前女友獲得巨大的事業成功，並對此感到相當自豪。

▲佛蘿瑞茲。（圖／達志／美聯社）



回顧兩人的愛情之路，米雷伊2022年在一場脫口秀認識當時分居但還沒離婚的佛蘿瑞茲，之後一直以小王身分現身劇場替女友捧場，甚至當眾上台與佛蘿瑞茲擁吻。佛蘿瑞茲直到男方去年11月當選總統後才完成離婚手續，外界原以為她將以「第一女友」身分入住官邸，卻還沒入住就先分手。

此外，米雷伊日前在特斯拉總部與馬斯克見面時，立刻與同樣極右立場鮮明的馬斯克一見如故，米雷伊還表態支持馬斯克槓上巴西司法機構，維護攻訐巴西最高法院大法官的「言論自由」。

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