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東京大學變態教授出沒！　研究室偷拍辯稱「為了女生安全」

東京大學驚爆變態教授！研究室裝攝影機偷拍　辯稱「為了女生安全」

▲東京大學驚爆變態教授！研究室裝攝影機偷拍，辯稱「為了女生安全」。（翻自東京大學官網）

圖文／鏡週刊

日本東京大學驚爆變態教授！一名60多歲男性教授被發現在研究室裝設攝影機，並偷拍女性教職員，現在校方針對這名教授下達停職3個月的處分。

據日本《每日新聞》報導，這名教授在2019年夏天，於研究室內裝設攝影機，偷拍在研究室內工作的女性教職員，侵害他人隱私與肖像權。後來有人向校方舉發，事件才因此爆發，東京大學也立刻啟動調查程序。

報導指出，雖然該名教授承認偷拍行為，但他辯稱：「是為了確保女生周遭安全才拍的。」東大指出，至於這名教授有沒有「性」的意圖，目前難以斷定，但校方仍會做進一步的調查與審議，目前校方先對這名教授下達停職3個月的處分。東大副校長齊藤延人表示，對於校內教職員做出這類行為「是絕對不被允許的」，未來校方將全力防範。

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