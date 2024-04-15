日本戀童癖！64歲老闆闖房門「性侵智能障礙女童」　遭警三度逮捕

▲日本大阪某身心障礙收容機構的女童，慘遭64歲的公司代表性侵。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本大阪發生一樁極為變態的戀童社會案件！現年64歲的男性塩本裕治在大阪府內經營一種以社區形式照顧失能或失智身障人士的「團體家屋」（group home），豈料從去年9月起他竟然潛入10幾歲女童的房間，不僅以猥褻手段殘忍性侵女童，更用智慧型手機偷拍自己滿足淫慾的畫面，再度遭警方逮捕。

根據日媒《讀賣新聞》、《ABC News》，現年64歲的塩本裕治是經營團體家屋的公司代表，他今（15）日以涉嫌違反不同意性交（強制性交）、偷拍性交影像處罰等罪，遭到大阪府警方「第三度」逮捕。

報導指出，該間專門收容身心障礙患者的機構位於大阪府羽曳野市，塩本裕治去年9月中旬涉嫌侵入年僅10幾歲、患有智能障礙的女童房間，豈料他卻對女童施行性暴力，透過強硬的手段滿足自己淫慾，甚至他還透過智慧型手機拍下整段過程，可謂是相當惡劣。

直到女童在接受心理諮詢的過程中透露自己遭到侵犯，才讓塩本裕治的犯罪東窗事發。

警方表示，當女童在被侵犯的當下，整間收容機構只有塩本裕治一人在上班。

面對警方的調查結果，塩本裕治否認上述嫌疑，強調他並沒有性侵女童，而是在雙方你情我願、取得對方同意後的結果。

據悉，先前塩本裕治已經因為侵犯設施內的未成年女童，而遭到警方2度逮捕。