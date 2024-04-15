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才剛通話完！正妹陸生雪梨逛街遭砍亡　未婚夫急call已無回應

▲▼澳洲雪梨商場13日隨機砍人事件造成6人死亡。（圖／路透）

▲澳洲雪梨商場13日隨機砍人事件造成6人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨商場13日隨機砍人事件造成6人死亡，罹難者身分一一曝光，其中一人是在赴澳留學的中國大陸籍27歲女子Yixuan Cheng（以下簡稱程女）。事發當日，她正在商場購物，出事之前才打電話給人在中國大陸的未婚夫，沒想到未婚夫後來回撥電話確認情形時，已經無人接聽。

AFR、澳洲公共電視SBS中文網等報導，程女是雪梨砍人事件的第6名罹難者，是雪梨大學（University of Sydney）的學生，正在攻讀經濟學碩士。13日這天，她在結束考試之後前往商場購物，前往商場4樓逛街，開心地打電話給未婚夫王先生，還把試穿的照片傳給未婚夫看。

▲▼ 澳洲雪梨13日隨機砍人案，其中一名死者為27歲中國大陸女留學生Yixuan Cheng。（圖／翻攝自今日悉尼）

▲其中一名死者為27歲中國大陸女留學生Yixuan Cheng。（圖／翻攝自sydneytoday）

沒想到就在兩人結束通話之後，未婚夫就看到雪梨砍人案的新聞，立刻回撥電話，卻已無人接聽，全家人萬分焦急，只能一直盯著新聞等待消息。家人後來收到中國大陸駐雪梨總領館和新南威爾斯州警方的訊息，家屬稱，「他們發來一張照片，照片裡是她當時背的包，裡面有她的證件和電話」。

根據程女及未婚夫的手機訊息對話紀錄，當時兩人正在討論衣服款式，程女提及「款也挺多」、「男款」等明顯在挑衣服的字句。更令人心碎的是，未婚夫原本計畫等她今年畢業之後就要把她娶回家，完成終身大事，他已在第一時間訂了前往雪梨的機票。

澳洲警方表示，這起砍人事件的嫌犯是40歲男子考奇（Joel Cauchi），似乎鎖定女性為犯案目標，因為6名罹難者之中有5人是女性。除了程女，其他罹難者分別是38歲女子艾許莉古德（Ashlee Good）、25歲澳洲富商女兒丹辛格爾頓（Dawn Singleton）、47歲資深建築師潔德楊（Jade Young）、55歲藝術家達奇雅（Pikria Darchia）、30歲保全人員法拉茲塔希爾（Faraz Tahir）。

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