雪梨砍人9月嬰受傷！躲商店綁衣服止血　顧客反鎖更衣室2hrs不敢出門

▲澳洲雪梨的商場發生砍人案後，民眾四處竄逃。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人事件，目前已造成5人死亡、至少8人受傷，而傷者中還有一名只有9個月大的嬰兒。據目擊者描述，涉嫌攻擊的男子事發時持刀在商場內狂奔，嚇得現場民眾驚慌失措，四處竄逃，其中有人將自己反鎖在更衣室內2小時，還有人躲到商店內用衣服止血。

綜合澳媒報導，在商場工作的比爾（Bill）透露，事發當時，他在5樓的商店看到商場內有不少人在狂奔，於是他越過欄杆往下望，不料卻看到4樓的香奈兒商店前竟躺著一具屍體，「地板上到處都是血，這些血跡可能有10到20公尺長」，而他的同事則看到涉嫌犯案的男子手上拿著30公分長的大刀在商場內狂奔，嚇得他們趕緊逃走。

▲雪梨砍人案的凶嫌在商場內持刀亂跑後被女警擊斃。（圖／翻攝自X）

在商場附近開美髮店的迪瓦恩（Leanne Devine）描述，她有一名顧客下午4點來到店裡剪頭髮，顧客的丈夫喬治（George）則到商場去購物，沒想到卻意外遭遇襲擊。喬治將自己反鎖在服裝百貨邁爾（Myer）的更衣室裡長達2小時，眼睜睜地看著門外一名受害者倒下，直到警方與護理人員來到更衣室，將他救出為止。

另一名不願具名的男子也透露，他在邁爾看見了2具女屍，「地上還有好大一灘血，還好邁爾的工作人員及時將我們拉進店裡，把門鎖上，我們才得以逃過一劫。我看到邁爾的店長也嚇得哭了起來。」還有一名男子形容，他在逃難過程中見到一對母子受傷流血，於是他趕緊將2人帶到邁爾，並用店內的衣服為受傷的9個月大嬰兒止血。

根據《布里斯班時報》，聯邦當局證實，這起案件目前已造成5名受害者身亡，尚未確認身分的攻擊者也被擊斃，另有8人受傷，其中一人情況危急。當局已把此案定調為重大事件，正在搜尋可能的第二名嫌犯，但不確定此人是否親自參與攻擊。