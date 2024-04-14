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陽光男好孤單！發文「有人要去嗎」揪不到人衝浪　砍殺正妹5人洩憤

▲▼澳洲雪梨「西田龐迪購物中心」13日發生隨機捅人事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲雪梨「西田龐迪購物中心」13日發生隨機捅人事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

澳洲雪梨大型商場「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction）於當地時間13日爆發隨機砍人案，造成6名無辜民眾慘遭大刀捅死，受傷的還包括嬰兒，男性兇嫌被英勇的女警擊斃。警方調查，該名兇嫌其實曾於17歲罹患精神疾病，本身很喜歡刀具，幾天前還曾在網路上詢問「有人要跟我一起衝浪嗎」，不過未獲得回應。

綜合澳洲媒體報導，澳洲新南威爾州警方14日確認犯下這起隨機捅人案的兇嫌為40歲男子柯奇（Joel Cauchi），有民眾目擊他身穿澳洲國家橄欖球隊球衣、短褲在購物中心裡持刀邊跑邊殺人，而罹患精神疾病的柯奇似乎酷愛槍枝和刀具，最近更是搬到雪梨，並在內城區租用一間儲藏室。

一名受訪的男子要求在報導匿名，他回憶過去住在昆士蘭時，曾協助柯奇磨利刀具，「他很奇怪......他是一個很喜歡刀的人」。

報導還透露，柯奇2020年時還曾在臉書的戶外探險小組社團中發文，尋找持有「射擊槍枝」（包括手槍）的人，以方便見面、聊天、互相認識。

▲▼兇嫌柯奇幾天前曾在臉書發問，「有人要和我一起衝浪嗎」。（圖／翻攝自臉書）

▲兇嫌柯奇幾天前曾在臉書發問，「有人要和我一起衝浪嗎」。（圖／翻攝自臉書）

昆士蘭警察局助理局長羅傑（Roger Lowe）於14日透露，其實柯奇過去從未在昆士蘭州被捕或被指控涉有刑事犯罪，只不過去年12月柯奇在黃金海岸時曾受到警察「街頭臨檢」，但當時並未發現柯奇以非法方式持有刀具，過去4到5年也和警方保持聯繫。

羅傑表示，雖然柯奇從2020年起開始與警方保持聯繫，但柯奇是名流動人口，本身居無定所，「從布里斯本袋鼠角（Kangaroo Point）搬到南部警區（southern police region）的家中，他的家人雖然知道他在州際旅行，但沒有取得定期聯繫。」

羅傑更透露，「據我所知，柯奇是一名單身漢。他17歲時被診斷罹患精神分裂症等精神疾病，還曾使用過甲基苯丙胺（安非他命）和迷幻劑等毒品。」

報導指出，柯奇早在6天前還曾在臉書界面上發文，詢問是否有人願意和他一起衝浪，只不過並未受到正妹青睞，且也沒有網友願意回應。

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