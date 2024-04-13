雪梨隨機砍人！他果斷「讓妻小先跑」　留下對抗持刀凶嫌

▲男子讓妻小先逃跑，自己留下來抵抗持刀凶嫌。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人案，導致5名受害者身亡。當時，一名父親為了保護妻小，要家人立刻加速逃離，他卻留在原地，試圖抵擋來勢洶洶的凶嫌，相關畫面流出，被網友大讚「太英勇了」。

根據影片，一對父母正帶著3個孩子逛街，聽見騷動與尖叫聲後轉身，才看見有人持刀逼近。爸爸並沒有驚慌失措，反而敦促媽媽帶著兒女快逃，接著冷靜地轉身往回走，伸出雙臂試圖抵擋凶嫌。不過，凶嫌見狀，竟立刻轉移目標，往其他方向溜走。

Sydney Mall Terrorist Attack



Man went on stabbing spree at Westfield Bondi

Junction in the Eastern Suburbs of Sydney



7 people were killed, 10 others were hospitalized

9 month old baby among the injured

Terrorist shot and killed by police#Sydney #bondi #Australia pic.twitter.com/QOH3JyGV9n — THE SQUADRON (@THE_SQUADR0N) April 13, 2024

隨著現場畫面陸續流出，多位民眾的英勇行徑也紛紛曝光。除了這名父親以外，還有一名白衣男子舉起沉重的紅龍柱，擋在4樓手扶梯頂部，試圖阻止凶嫌繼續殺戮。此外，更有不少人看準時機，就對凶嫌亂丟桌子或椅子。

▲商場發生砍人案，造成5位無辜民眾死亡。（圖／達志影像／美聯社）



本案發生於當地時間下午4時，凶嫌突然在商場隨機砍人，還拿著刀子四處亂跑，看起來並無針對特定對象，最後在5樓被女警擊斃。根據目擊者說法及網路流傳影片，特警小組衝進去時，驚慌失措的民眾紛紛逃命，一些警消在替受害者實施急救，原本熱鬧的商場到處都是血。

《布里斯班時報》引述當局說法報導，至少5名受害者身亡，尚未確認身分的攻擊者也被擊斃，另有8人受傷，其中一人情況危急。當局已把此案定調為重大事件，正在搜尋可能的第二名嫌犯，但不確定此人是否親自參與攻擊。

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