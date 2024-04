雪梨隨機砍人！他果斷「讓妻小先跑」　留下對抗持刀凶嫌

▲男子讓妻小先逃跑,自己留下來抵抗持刀凶嫌。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人案,導致5名受害者身亡。當時,一名父親為了保護妻小,要家人立刻加速逃離,他卻留在原地,試圖抵擋來勢洶洶的凶嫌,相關畫面流出,被網友大讚「太英勇了」。

根據影片,一對父母正帶著3個孩子逛街,聽見騷動與尖叫聲後轉身,才看見有人持刀逼近。爸爸並沒有驚慌失措,反而敦促媽媽帶著兒女快逃,接著冷靜地轉身往回走,伸出雙臂試圖抵擋凶嫌。不過,凶嫌見狀,竟立刻轉移目標,往其他方向溜走。

Sydney Mall Terrorist Attack



Man went on stabbing spree at Westfield Bondi

Junction in the Eastern Suburbs of Sydney



7 people were killed, 10 others were hospitalized

9 month old baby among the injured

Terrorist shot and killed by police#Sydney #bondi #Australia pic.twitter.com/QOH3JyGV9n