雪梨砍人案增至7死！媽抱孩「浴血逃難」仍不治　9月嬰情況危殆

記者閔文昱/綜合報導

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人事件,目前死亡人數已增至7人。其中,一名媽媽遇襲後,不顧傷勢奮力抱著9個月大嬰兒逃脫,並將嬰兒交給一名男子,不過媽媽最終仍因傷勢過重死亡,而嬰兒傷勢嚴重,尚未脫離險境。目前警方還在調查兇嫌作案動機。

▲澳洲雪梨商場「Westfield Bondi Junction」13日發生砍人案。(圖/達志影像/美聯社)

根據布里斯班時報(Brisbane Times)引述警方的說法指出,嫌犯在澳洲時間下午3時10分左右走進商場「Westfield Bondi Junction」一間餐廳,隨後離開商場,沒想到3時20分左右再度返回,並使用隨身攜帶的武器開始隨機砍人,包括一名婦女及她9個月大的寶寶,最後在5樓被女警擊斃。

▲凶嫌在商場內持刀亂跑後被女警擊斃。(圖/翻攝自X)

一名男子宣稱,當時一名女子和懷中抱著的孩子都被刺傷,見女子朝自己跑來,他趕緊伸手抱住孩子,此時地板已留有大片血跡,「我們不停地喊著,要一些衣物幫忙壓著,幫孩子止血……我覺得孩子應該會沒事」,但孩子的母親狀況不佳。在商場工作的男子比爾稱,現場血跡有10公尺到20公尺長。

澳洲警方稍早證實,嬰兒的母親是案中第6名死者,至於9個月大嬰兒情況危殆,醫療人員還在全力搶救當中。當局目前還未公布兇手身分,僅透露年紀為40歲、是單獨犯案,犯案原因仍在調查當中。

Bondi Junction Westfield - suspected gunman still on the loose.



At least 6 victims involved. https://t.co/1O3IlSbWnU pic.twitter.com/zx8Ma2Lmc0