雪梨砍人案增至7死！媽抱孩「浴血逃難」仍不治　9月嬰情況危殆

記者閔文昱／綜合報導

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人事件，目前死亡人數已增至7人。其中，一名媽媽遇襲後，不顧傷勢奮力抱著9個月大嬰兒逃脫，並將嬰兒交給一名男子，不過媽媽最終仍因傷勢過重死亡，而嬰兒傷勢嚴重，尚未脫離險境。目前警方還在調查兇嫌作案動機。

▲澳洲雪梨商場「Westfield Bondi Junction」13日發生砍人案。（圖／達志影像／美聯社）

根據布里斯班時報（Brisbane Times）引述警方的說法指出，嫌犯在澳洲時間下午3時10分左右走進商場「Westfield Bondi Junction」一間餐廳，隨後離開商場，沒想到3時20分左右再度返回，並使用隨身攜帶的武器開始隨機砍人，包括一名婦女及她9個月大的寶寶，最後在5樓被女警擊斃。

▲凶嫌在商場內持刀亂跑後被女警擊斃。（圖／翻攝自X）

一名男子宣稱，當時一名女子和懷中抱著的孩子都被刺傷，見女子朝自己跑來，他趕緊伸手抱住孩子，此時地板已留有大片血跡，「我們不停地喊著，要一些衣物幫忙壓著，幫孩子止血……我覺得孩子應該會沒事」，但孩子的母親狀況不佳。在商場工作的男子比爾稱，現場血跡有10公尺到20公尺長。

澳洲警方稍早證實，嬰兒的母親是案中第6名死者，至於9個月大嬰兒情況危殆，醫療人員還在全力搶救當中。當局目前還未公布兇手身分，僅透露年紀為40歲、是單獨犯案，犯案原因仍在調查當中。

Bondi Junction Westfield - suspected gunman still on the loose.



At least 6 victims involved. https://t.co/1O3IlSbWnU pic.twitter.com/zx8Ma2Lmc0 — EmmaBorosKidd (@EmmaBorosKidd) April 13, 2024

針對此案，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稍早證實已收到聯邦警察這起襲擊事件的簡報，心繫受害者，也對警察與急救人員表達感謝。新南威爾斯州州長閔斯（Chris Minns）說，事發當時，他人正在日本，「聽到今天下午發生的事件，我感到非常震驚，正在立刻進行安排返回雪梨」。