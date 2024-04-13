　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雪梨砍人案增至7死！媽抱孩「浴血逃難」仍不治　9月嬰情況危殆

記者閔文昱／綜合報導

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人事件，目前死亡人數已增至7人。其中，一名媽媽遇襲後，不顧傷勢奮力抱著9個月大嬰兒逃脫，並將嬰兒交給一名男子，不過媽媽最終仍因傷勢過重死亡，而嬰兒傷勢嚴重，尚未脫離險境。目前警方還在調查兇嫌作案動機。

▲▼ 澳洲雪梨商場13日發生持刀傷人事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲雪梨商場「Westfield Bondi Junction」13日發生砍人案。（圖／達志影像／美聯社）

根據布里斯班時報（Brisbane Times）引述警方的說法指出，嫌犯在澳洲時間下午3時10分左右走進商場「Westfield Bondi Junction」一間餐廳，隨後離開商場，沒想到3時20分左右再度返回，並使用隨身攜帶的武器開始隨機砍人，包括一名婦女及她9個月大的寶寶，最後在5樓被女警擊斃。

▲▼雪梨砍人案的凶嫌在商場內持刀亂跑後被女警擊斃。（圖／翻攝自X）

▲凶嫌在商場內持刀亂跑後被女警擊斃。（圖／翻攝自X）

一名男子宣稱，當時一名女子和懷中抱著的孩子都被刺傷，見女子朝自己跑來，他趕緊伸手抱住孩子，此時地板已留有大片血跡，「我們不停地喊著，要一些衣物幫忙壓著，幫孩子止血……我覺得孩子應該會沒事」，但孩子的母親狀況不佳。在商場工作的男子比爾稱，現場血跡有10公尺到20公尺長。

澳洲警方稍早證實，嬰兒的母親是案中第6名死者，至於9個月大嬰兒情況危殆，醫療人員還在全力搶救當中。當局目前還未公布兇手身分，僅透露年紀為40歲、是單獨犯案，犯案原因仍在調查當中。

針對此案，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稍早證實已收到聯邦警察這起襲擊事件的簡報，心繫受害者，也對警察與急救人員表達感謝。新南威爾斯州州長閔斯（Chris Minns）說，事發當時，他人正在日本，「聽到今天下午發生的事件，我感到非常震驚，正在立刻進行安排返回雪梨」。

ET快訊
22歲女「糞屎瀉不停」無法上班！吃6類食物更慘　醫示警了
四川養豬場7人集體死亡！
木村拓哉、山下智久4月全回歸！他「爬超高鷹架」照吸7萬人按讚
快訊／22:26發生規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／台北有感搖晃！22:26發生地震
夫碩順只唱3首下台了　原因歌迷笑哭
70歲阿嬤性慾爆發下海！　創「6年1000人斬」紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗波灣扣押一艘以色列相關貨輪　以軍警告：後果自負

雪梨砍人案增至7死！媽抱孩「浴血逃難」仍不治　9月嬰情況危殆

美聯社：荷莫茲海峽有船隻遇襲　中東官員曝「是伊朗所為」

雪梨隨機砍人！他果斷「讓妻小先跑」　留下對抗持刀凶嫌

共同社：德國軍艦擬8月靠泊東京　與日合作抗中

雪梨砍人9月嬰受傷！躲商店綁衣服止血　顧客反鎖更衣室2hrs不敢出門

雪梨男揮刀砍人！遺體倒在香奈兒店門口　澳總理發聲

台女「坐電動輪椅」在沖繩遭拒登機！　控樂桃航空歧視

凶嫌持刀殺到4樓！白衣男「抄傢伙」擋在手扶梯頂端　英勇畫面曝

最年長連體嬰逝世！頭部相連62年卻各自獨立　姊在愛愛弟仍專心看書

愛貓人架4G電子誘捕籠救貓！　手機遠端遙控：不能影響工程

天王星又1雞獲救！　埋頭狂吃便當

虎斑貓暴衝進魚缸全身濕跳出　飼主躺沙發遭狠踩→嚇到彈起

搜救犬Fancy險被落石砸中 領犬員喚回緊抱：超恐怖的

2土撥鼠打架搭肩左右互推　神同步探頭！網：跳探戈？

黃子佼邀拍裸照話術曝光！　「其實還好啊」2分鐘語音訊息揭密

Toyz狂笑談統神「太痛心了」　不忍痛批：看你哭才毛骨悚然

籃球場搬進大巨蛋「耗時2天」　觀眾將達15600人破台籃紀錄

中文量詞比英文還難！老外撂台式髒話狂抱怨XD

9組韓星來台！(G)I-DLE寵粉「揮手比心」　夫碩順嗨翻機場...Hoshi狂比虎浪嘿XD

伊朗波灣扣押一艘以色列相關貨輪　以軍警告：後果自負

雪梨砍人案增至7死！媽抱孩「浴血逃難」仍不治　9月嬰情況危殆

美聯社：荷莫茲海峽有船隻遇襲　中東官員曝「是伊朗所為」

雪梨隨機砍人！他果斷「讓妻小先跑」　留下對抗持刀凶嫌

共同社：德國軍艦擬8月靠泊東京　與日合作抗中

雪梨砍人9月嬰受傷！躲商店綁衣服止血　顧客反鎖更衣室2hrs不敢出門

雪梨男揮刀砍人！遺體倒在香奈兒店門口　澳總理發聲

台女「坐電動輪椅」在沖繩遭拒登機！　控樂桃航空歧視

凶嫌持刀殺到4樓！白衣男「抄傢伙」擋在手扶梯頂端　英勇畫面曝

最年長連體嬰逝世！頭部相連62年卻各自獨立　姊在愛愛弟仍專心看書

陳彥婷懷孕9月出門「腿突然狂流水」：嚇到差點原地生！　一看大烏龍

快訊／秦皇島船隻翻覆「12人無生命徵象」！6人失聯搜索中

彰化警追捕移工開槍！自己反中槍　密錄器畫面曝光

四川養豬場7人集體身亡！全都在「化糞池裡」出事

吳淡如花錢請人校稿論文　「期限前被放鴿子」崩潰：還改成錯的

梁詠琪2度安可太寵粉！　突加碼拋「重磅喜訊」不藏了

快訊／22:26花蓮秀林規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／22：26發生地震！新北有感搖晃　預估震度3級以上

木村拓哉、山下智久4月全回歸！　他「爬超高鷹架」照片吸7萬人按讚

直擊／Hoshi萌喊：我是老虎！夫碩順只唱3首下台了　原因歌迷笑哭

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

國際熱門新聞

頭部相連62年！最年長連體嬰逝世

70歲阿嬤性慾爆發　創「6年1000人斬」紀錄

55歲女星宣布懷孕！小31歲尪：85萬值了

哈士奇走丟　竟是跟棕熊玩超嗨

劫匪深夜進別墅搶劫！屋主遭槍擊爆頭亡

雪梨砍人傳多人死亡　現場血跡拖20公尺

雪梨砍人案增至7死！媽浴血護孩仍不治

北韓大牌女官「滑手機」爆有金正恩私生子

他讓妻小先跑　留下抵抗持刀嫌

雪梨砍人5死！男嫌持刀亂跑畫面曝光

即／律師：水原想和大谷、道奇球團道歉

即／水原一平戴腳鐐現身　法院裁定80萬交保

快訊／水原80萬交保！　大谷翔平發聲了

少年遭大象「捲起重摔」猛踩亡　父目睹全程

更多熱門

相關新聞

他讓妻小先跑　留下抵抗持刀嫌

他讓妻小先跑　留下抵抗持刀嫌

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人案，導致5名受害者身亡。當時，一名父親為了保護妻小，儘管手無寸鐵，卻仍勇敢地直接走向凶嫌，相關畫面流出，讓網友大讚父愛的偉大。

雪梨砍人9月嬰受傷！躲商店綁衣服止血

雪梨砍人9月嬰受傷！躲商店綁衣服止血

雪梨男砍人遭擊斃　澳洲總理發聲

雪梨男砍人遭擊斃　澳洲總理發聲

凶嫌殺到4F　他「抄傢伙」擋住手扶梯

凶嫌殺到4F　他「抄傢伙」擋住手扶梯

雪梨砍人5死！男嫌持刀亂跑畫面曝光

雪梨砍人5死！男嫌持刀亂跑畫面曝光

關鍵字：

澳洲雪梨商場砍人案勇敢媽媽警方調查

讀者迴響

熱門新聞

台61恐怖車禍！大車「頭懸空掛橋外」　駕駛墜橋命危

寶林中毒解謎！神人兩小時破解「邦克列酸」

今年勞動節無法全國統一放假！　原因曝光

警察移工都中彈　他「子彈穿肺」痛苦吐血畫面曝

康老師的貓抓到了　累癱在懷裡

頭部相連62年！最年長連體嬰逝世

葛斯齊爆某藝人「比黃子佼可惡」！去年早暗示

驚！　高股息ETF的好日子不多了

錄影大遲到「陶晶瑩等他一人」！

獨／割喉案乾妹父母「被失業」　以車為家流浪至今

為了新男友！女車內與前夫互毆墜橋爆頭亡

女星後台「捏男工讀生乳頭」伸魔爪！

面試問「牛奶倒大海怎拿回」　他妙答被錄取

新人喜帖備註「1要求」！全場罵：直接不去

看上同袍的老婆！員警大膽用槍狂做180次

更多

最夯影音

更多

愛貓人架4G電子誘捕籠救貓！　手機遠端遙控：不能影響工程

天王星又1雞獲救！　埋頭狂吃便當

虎斑貓暴衝進魚缸全身濕跳出　飼主躺沙發遭狠踩→嚇到彈起

搜救犬Fancy險被落石砸中 領犬員喚回緊抱：超恐怖的

2土撥鼠打架搭肩左右互推　神同步探頭！網：跳探戈？

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面