雪梨男揮刀砍人遭擊斃！遺體倒在香奈兒店門口　澳總理發聲

▲此案造成5人死亡，另有多人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨13日下午的商場砍人案造成5人死亡，在商場內揮刀的男性已經警方擊斃，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稍早證實已收到聯邦警察這起襲擊事件的簡報。警方透露，案發之前，嫌犯曾走進商場內的餐廳，在離開之後不久返回，接著持刀攻擊民眾。

布里斯班時報（Brisbane Times）引述警方的說法指出，嫌犯在澳洲時間下午3時10分左右走進商場「Westfield Bondi Junction」一間餐廳，隨後離開商場，沒想到3時20分左右再度返回，當嫌犯在商場內部移動時，大約與9人有過接觸，且明顯對這些人造成傷害，使用的是隨身攜帶的武器。





▲凶嫌在商場內持刀亂跑，後來遭警方擊斃。（圖／翻攝X）

依據稍早曝光的畫面，男嫌身穿運動衫及短褲，拿著刀子在商場裡跑步，速度並不快，但現場民眾已被嚇得四處逃命。警方透露，員警到場後依照民眾的指出的方向找到抵達5樓的嫌犯，警方快步跟在後方，嫌犯轉過身面對員警之後舉刀，隨後警察開槍，嫌犯死亡。

當時就在商場5樓上班的男子比爾（Bill）表示，當時發現有人在逃竄的時候，好奇越過欄杆往下一看，這才驚覺4樓香奈兒店門口前有一具屍體，在聽到槍聲後跑回店內，包括工作人員、顧客等6人反鎖在後方房間內，每個人都在哭，感到相當害怕。

▲事前發生後，許多民眾逃離商場受到驚嚇。（圖／達志影像／美聯社）

新南威爾斯州警方表示，根據初步調查，此案嫌犯為單獨犯案，現階段並無關於這名男子的背景訊息。

針對此案，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稍早證實已收到聯邦警察這起襲擊事件的簡報，心繫受害者，也對警察與急救人員表達感謝。新南威爾斯州州長閔斯（Chris Minns）說，事發當時，他人正在日本，「聽到今天下午發生的事件，我感到非常震驚，正在立刻進行安排返回雪梨」。

聯邦當局證實，此案導致5名受害者身亡，尚未確認身分的攻擊者也被擊斃，另外還有8人受傷，其中一名傷者情況危急。

▼案發當時，新南威爾斯州州長正在日本，稍早稱將立即返回澳洲。（圖／達志影像／美聯社）