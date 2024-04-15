美國出手「幫以色列擊落70無人機」　F-15E戰機、驅逐艦全派上場

▲以色列鐵穹防空系統在13日面臨伊朗襲擊中發揮關鍵作用。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

伊朗13日對以色列進行外界預期已久的襲擊，據美國高階官員透露，伊朗發射了100多枚彈道飛彈、約30枚巡弋飛彈，以及150多架無人機。除了以色列自身的防空系統外，美國與英國的戰鬥機，還有美軍在伊拉克的愛國者飛彈與海上驅逐艦從旁協助，替以色列擊落了70多架無人機與大約7枚導彈。

根據華盛頓郵報報導，伊朗的飛彈與無人機大多數來自伊朗境內，也有部分是從伊拉克、敘利亞與葉門發射。拜登政府一名高階官員匿名向華郵表示，儘管襲擊規模比美國當局預期的更大，但結果仍是伊朗「慘敗」。

參與行動的美軍部隊包含總部設在英國的第494戰鬥機中隊，以及來自北卡羅來納州西摩·約翰遜空軍基地的第335戰鬥機中隊。這兩個中隊派出F-15E鷹式戰鬥轟炸機，擊落了約70架朝以色列飛去的攻擊無人機。

▲以色列阿拉德（Arad）附近發現的彈藥殘骸。（圖／路透）

美國一名高階軍官也向華郵透露，美軍停泊在地中海東部的卡尼號驅逐艦（USS Carney）和阿利·伯克號驅逐艦（USS Arleigh Burke）也在伊朗空襲過程中，擊落了4到6枚彈道飛彈。

駐伊拉克美軍則透過當地部署的愛國者（Patriot）防空飛彈系統，在伊拉克領空擊落了一枚正在飛往以色列的導彈。

以色列和美國官員表示，所有飛來的彈藥中有99％被攔截，這表明其中只有少數可能擊中預定目標。官員們表示，葉門武裝組織青年運動（Houthis）至少有一枚準備部署的彈道飛彈在發射台上被摧毀。

美國維吉尼亞州海軍分析中心（Center for Naval Analyses）的俄羅斯研究專家Samuel Bendett表示，俄軍已經部署了類似的伊朗無人機來瞄準烏克蘭的基礎設施，關鍵原因是它更便宜、數量更多，能耗盡基輔昂貴的防空系統。伊朗這次使用的部分無人機速度較慢，相對容易被摧毀，伊朗很可能也知道這點。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）導彈防禦方面專家Tom Karako表示，伊朗整體攻擊的規模引發了有關現有空中防禦系統庫存的質疑，這些防禦系統的庫存是有限且昂貴的，以色列發射了許多彈藥，「你不可能在不消耗庫存的情況下摧毀100枚任何類型的彈道飛彈，所以這將是下一階段的一大問題」。