以色列未決定如何報復伊朗　外媒曝：戰時內閣出現分歧

▲包含總理納坦雅胡在內的以色列戰時內閣並未就如何應對伊朗襲擊做出決定。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗13日晚間向以色列發動攻擊，但未造成該國重大損失，而以色列戰時內閣14日進行討論後表示支持對伊朗發動反擊，但反擊的方式和時間仍存有分歧。

綜合外媒報導，以色列戰時內閣14日進行了3個多小時的討論，最終結果傾向對伊朗的攻擊展開報復，但執行的時間點和規模尚未達成共識。戰時內閣成員、前參謀總長的甘茨（Benny Gantz）與其所屬的國家團結黨（National Unity）成員認為，應該在伊朗空襲當下進行反擊。

不過，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）與國防軍總參謀長哈勒維（Herzi Halevi）則堅決反對。有消息來源指出，他們是擔心在攔截數百枚飛彈的同時還要發動攻擊的壓力太大，但以色列總理辦公室已否認此說法。

以色列媒體指出，鐵穹防空系統的攔截效果顯著，伊朗的攻擊未造成重大破壞，加上美國總統拜登與納坦雅胡進行通話後，以色列就暫緩立即做出回應的想法。另有消息指出，美方雖公開表示不會參與以色列的回擊，但未否定以色列的反擊，僅須提前告知行動的時間和方式。