以色列成功攔截99%伊朗飛彈！　一晚軍費噴412億元新台幣

▲以色列鐵穹系統攔截從黎巴嫩發射的飛彈，一晚的防禦費用恐高達13.5億美元。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗於當地時間13日深夜向以色列發射200枚以上的飛彈、出動逾百架無人機，報復1日以軍針對大馬士革領事館發動的致命攻擊。對此，以色列靠著國內的鐵穹防禦系統和箭式防空飛彈，成功攔截99%伊朗用來摧毀空軍基地的飛彈，不過攔截系統啟動卻耗資不斐，光是防禦一晚便消耗13.5億美元。

根據以色列媒體《新消息報》、《ynetnews》，以色列前參謀長兼財政顧問阿米納爾准將（Brig. Gen. Ram Aminach）透露，昨晚的國防費用估計在40億至50億以色列謝克爾（貨幣單位），相當於10.8億美元至13.5億美元（約新台幣330億至412.4億元），「我說的費用只包括攔截伊朗的導彈，而不是這次所造成的『微不足道』的傷害。」

阿米納爾准將表示，用於攔截伊朗發射導彈的箭式防空系統（Arrow missile，用於攔截彈道飛彈）和鐵穹防禦系統平均一枚飛彈成本為350萬美元，至於「魔杖」（Magic Wand，用於攔截中程彈道飛彈）防空系統的一枚飛彈成本則為100萬美元。

阿米納爾准將指出，2023年以色列分配給軍方的預算為600億謝克爾（約160億美元），「你必須了解到，用於攔截敵方飛彈的防禦系統需要消耗多少費用。」

至於以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）則表示，伊朗向以色列發射了大約350枚導彈和無人機，其中高達99%被以軍成功攔截，而位於以色列南部區首府巴爾謝巴的內瓦蒂姆空軍基地（Nevatim air base）只受到輕微損害。

他表示，「30枚巡弋飛彈中有25枚被擊落。在120多枚彈道飛彈中，只有少數導彈穿透以色列領土，落在內瓦蒂姆空軍基地。伊朗摧毀以色列空軍能力的企圖宣告失敗，空軍基地繼續運作。」

另外，除了伊朗發射導彈以外，就連黎巴嫩、伊拉克、葉門也向以色列發射了導彈和無人機。