以色列控「想釀世界大戰」　伊朗反嗆：只是行使自衛權

▲以色列駐聯合國大使埃爾丹指控伊朗，想將衝突擴大成世界大戰。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗13日晚間對以色列發布大規模空襲後，聯合國安理會緊急召開會議，會上以色列和伊朗互相指控。以色列直指伊朗想將事件升級成世界大戰；伊朗則表示，該國作為都是在自我防衛。

綜合外電報導，以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）在會上表示，必須在伊朗將事態升級到無法挽回的地步、從區域衝突升級到世界大戰之前，阻止伊朗。他控訴伊朗想要成為主宰世界的霸權，而這次的攻擊證明了德黑蘭當局根本不關心伊斯蘭教和穆斯林，接著他拿出平板裝置播放以色列鐵穹防空系統，在阿克薩清真寺上空攔截伊朗飛彈的影片。

埃爾丹呼籲聯合國安理會，將這次執行攻擊的伊朗革命衛隊（IRGC）標誌為恐怖組織，「必須即刻採取行動，不是為了以色列，不是為了區域，而是為了全世界。今天就阻止伊朗。」

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）則表示，伊朗採取行動，「完全是出於行駛《聯合國憲章》第五十一條規定，並得到國際法承認的伊朗固有的自衛權。」他稱這次的行動精準且僅針對軍事目標，以減少平民受到傷害以及衝突升級。

伊拉瓦尼表示，伊朗從未尋求助長該地區衝突的蔓延，也無意讓衝突擴大至全區。他補充道，伊朗無意在該地區與美國發生衝突，但若美國對伊朗、該國公民及國防安全發起軍事行動，伊朗將作出相應的回應。