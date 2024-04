凶嫌持刀殺到4樓！白衣男「抄傢伙」擋在手扶梯頂端　英勇畫面曝

▲儘管凶嫌持刀逼近,白衣男仍「抄起傢伙」,擋在手扶梯頂端。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人案,造成至少5名受害者身亡。凶嫌一度想往樓上移動、繼續犯案,卻被一名白衣男子擋在手扶梯頂部。影片曝光後,網友們紛紛盛讚,這位民眾簡直就是英雄。

根據現場畫面,凶嫌身穿運動衫及短褲,沿著階梯緩緩往上走,身在4樓的白衣男子明知對方持武,依然分毫不讓,反而舉起沉重的紅龍柱,擋在手扶梯頂部,試圖阻止這場殺戮。

網友們紛紛留言,「真是勇敢」、「做得好」。但也有人認為,和持有武器的人發生衝突,不是一個好主意。與此同時,也有鄉民質疑,商場警衛到底去哪了。

This brave Aussie man took on the armed attacker in Bondi Junction Shopping Centre, Sydney.#Australia #terror#bondi https://t.co/uv9nZap554