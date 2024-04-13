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凶嫌持刀殺到4樓！白衣男「抄傢伙」擋在手扶梯頂端　英勇畫面曝

▲▼凶嫌持刀殺到4樓！白衣男「抄傢伙」擋在手扶梯頂端　英勇畫面曝。（圖／翻攝X）

▲儘管凶嫌持刀逼近，白衣男仍「抄起傢伙」，擋在手扶梯頂端。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人案，造成至少5名受害者身亡。凶嫌一度想往樓上移動、繼續犯案，卻被一名白衣男子擋在手扶梯頂部。影片曝光後，網友們紛紛盛讚，這位民眾簡直就是英雄。

根據現場畫面，凶嫌身穿運動衫及短褲，沿著階梯緩緩往上走，身在4樓的白衣男子明知對方持武，依然分毫不讓，反而舉起沉重的紅龍柱，擋在手扶梯頂部，試圖阻止這場殺戮。

網友們紛紛留言，「真是勇敢」、「做得好」。但也有人認為，和持有武器的人發生衝突，不是一個好主意。與此同時，也有鄉民質疑，商場警衛到底去哪了。

這起攻擊事件發生於當地時間下午4時，凶嫌突然開始隨機砍人，包括一名婦女及她9個月大的寶寶，還曾拿著刀子四處亂跑，看起來並無針對特定對象。最後，他在商場5樓朝著某店面「扔刀」，隨即被女警開了3槍，當場擊斃。

根據目擊者說法及網路流傳畫面，特警小組衝進去時，驚慌失措的民眾紛紛逃命，一些警消在替受害者實施急救，原本熱鬧的商場到處都是血。

根據《布里斯班時報》，聯邦當局證實，此案導致5名受害者身亡，尚未確認身分的攻擊者也被擊斃，另有8人受傷，其中一人情況危急。當局已把此案定調為重大事件，正在搜尋可能的第二名嫌犯，但不確定此人是否親自參與攻擊。

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