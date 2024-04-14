伊朗狂射200發「毀軍事基地」　以上空佈滿橘紅火球！7歲童被炸重傷

▲以色列上空在大規模空襲後佈滿橘紅色火球。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗在當地13日對以色列發動大規模空襲，造成以軍基地損壞。以色列隨後出動「鐵穹」防空系統，讓以色列上空出現多個橘紅色火球，但攔截無人機的彈片卻導致一名7歲女童嚴重受傷。

據《以色列時報》報導，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）透露，伊朗共向以色列發射了200枚飛彈和無人機，並導致以南一個軍事基地「基礎設施輕微破壞」。

Moments ago in Israel.



From Jerusalem & occupied West Bank. pic.twitter.com/9myvA0QxFO — Clash Report (@clashreport) April 13, 2024

網上未經證實的畫面顯示，以色列上空持續出現類似橘紅色火球的光芒。有媒體猜測這些火球可能是伊朗所發射的火箭砲，也有人猜測這是「鐵穹」攔截飛彈後引發的爆炸。

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由於大規模的空襲觸發防空系統，以色列據稱出動了「鐵穹」（Iron Dome）攔截來自伊朗的飛彈，不料攔截行動所造成的彈片卻在以色列造成受傷事件。

以色列紅大衛盾會（Magen David）透露，以色列南部尼格夫（Negev）有一名7歲女童在伊朗無人機被攔截後，慘遭彈片炸傷。據悉，這名小女孩的情況十分嚴重，並已被送往俾什巴（Beersheba）的醫院急救。