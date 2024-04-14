快訊／以軍估「破百架無人機」來襲！　伊朗：發射首波彈道飛彈

▲伊朗對以色列發動報復攻擊。（示意圖為伊朗製自殺式無人機Shahed-136／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以色列軍方於台灣今（14日）凌晨4時許宣布，掌握到伊朗向以國發射數十架無人機，根據軍方最新估計，無人機規模可能超過100架。伊朗官媒發布，消息人士指出，已向以色列發射首波多枚彈道飛彈。以色列、約旦、伊拉克都已暫時關閉邊境，以軍正動員做好來襲防範。

綜合外電報導，以色列軍方最新估計，伊朗發射來襲的無人機規模從數十架修正到上百架。外交部長卡茲（Israel Katz）在社群平台X上呼籲，國人在面臨巨大挑戰時，必須保持團結，「只要團結一心，我們就會贏。」

以國媒體稱，伊朗除了發射無人機外，還對以色列發射了多枚巡航飛彈。

伊朗官方媒體證實，該國已針對以色列發動無人機報復攻擊，「伊斯蘭革命衛隊已對『被占領土』發動大規模無人機襲擊。」伊朗國家電視台也宣讀了伊斯蘭革命衛隊的聲明，當中寫道，為回應猶太復國主義政權襲擊伊朗駐大馬士革（敘利亞）大使館領事部的罪行，伊斯蘭革命衛隊發動數十架無人機和飛彈，襲擊猶太復國主義政權境內的特定目標。

伊朗官媒《伊朗國家通訊社》發布，根據消息人士指出，伊朗已向以色列發射首波多枚彈道飛彈。